O cão idoso que precisa ficar perto de um manequim toda vez que o dono sai de casa

A ansiedade de separação é um transtorno ligado à angústia, que pode causar um medo intenso e muito estresse. Ele se manifesta quando a pessoa é separada da sua casa ou daqueles com quem tem uma forte ligação emocional.

Shorty é um cão idoso que sofre deste problema e pode passar momentos realmente complicados quando seu dono, o deixa sozinho. No entanto, esta situação tão complexa começou a ser atenuada com uma estratégia interessante: um manequim vestido com roupas de Marc, quem adotou o animal há dez anos.

Em uma entrevista ao Bored Panda, Kristen, a esposa de Marc, contou que o marido adotou o animal quando ele já tinha 15 anos. A dupla administra uma casa de repouso para cães idosos chamada Vintage Pet Rescue, na Inglaterra.

Reprodução / Bored Panda

“Foi amor à primeira vista e Marc adotou ele.(…) Agora que ele é mais velho, é muito difícil para ele sair de casa. Quando Marc se vai, Shorty fica extremamente ansioso. Ele late e chora e nada o acalma”, revelou a dona que até fez mil tentativas de substituir o marido, mas todas foram em vão.

A ideia de introduzir usar manequim e vesti-lo como se fosse Marc veio da mãe de Kristen, que comprou o objeto em uma noite de Halloween.

“Quando ela me contou sobre isso, achei que ela estava louca. Eu realmente não achei que funcionaria e seria apenas uma oportunidade para uma foto engraçada”, disse.

No entanto, quando Kristen colocou o manequim no sofá e o apresentou a Shorty, o cão ansioso se acalmou quase instantaneamente. Após 30 minutos, ele já até tinha adormecido ao lado do “substituo”, que hoje é uma presença frequente na casa.

Confira algumas fotos:

Reprodução / Bored Panda

Reprodução / Bored Panda

Reprodução / Bored Panda