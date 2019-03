Sinal dos tempos: a primeira palavra de um bebê é Google

Nem mamãe nem papai. A primeira palavra falada por um bebê na Califórnia deixou sua família atônita.

Filha de um casal da Califórnia, nos Estados Unidos, o bebê estava no colo do pai enquanto sua mãe, a desenhista de cinema e publicidade Clio Chang, o filmava.

Durante a gravação, o pai fala em voz alta ao assistente de inteligência artificial do Google Home: "ei, Google, toque a canção malvada".

Imediatamente a menina, que até então não havia falado nenhuma palavra, disse: "Ei, Google".

Veja trecho do vídeo postado nas redes sociais da mãe:

Welps, my baby’s first word is Google. @google @nest pic.twitter.com/3YpPSkgWLl

— Clio Chiang 🇨🇦 (@cliobablio) March 13, 2019