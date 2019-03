Na Europa, Dia do Sorvete Artesanal homenageia o tiramisù

Os países da União Europeia celebram neste domingo (24) a sétima edição do "Dia do Sorvete Artesanal", que em 2019 homenageia um dos principais ícones da gastronomia italiana: o tiramisù.

Sorveterias de todo o bloco, principalmente na Itália, o país do "gelato", oferecem neste domingo sabores inspirados no famoso doce de mascarpone e café. O Dia do Sorvete é a primeira data criada pelo Parlamento Europeu para homenagear um produto alimentar e tem como objetivo promover o saber artesanal disseminado pelo bloco.

"Hoje é o Dia Europeu do Sorvete Artesanal, uma das grandes excelências de nossa cultura culinária. Na Itália, temos a sorte de ter verdadeiros mestres sorveteiros, e o sabor do ano é o tiramisù", disse no Twitter o ministro de Políticas Agrícolas italiano, Gian Marco Centinaio.

O país conta com cerca de 40 mil sorveterias, que empregam mais de 150 mil pessoas. Em toda a Europa, esse mercado movimenta 9 bilhões de euros por ano, 60% da produção global, com uma taxa de crescimento de 4%.