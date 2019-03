Óvni ou meteorito? Gravam misteriosa luz que fez céu ficar verde e amarelo na Rússia

Um motorista russo gravou imagens que foram reproduzidas em jornais do mundo todo. Nas estradas da região de Krasnoyarsk, na Sibéria, foi possível ver uma fonte misteriosa de luz que cruzou o céu e o pintou de “verde e amarelo” por alguns instantes.

Pyotr Bondarev, da aldeia de Tura, perto de onde a luz foi vista, comentou o ocorrido: “A noite ficou brilhante e quente, como se uma lâmpada gigante estivesse queimando no céu. Era como 19:30, estava escuro. Eu estava andando com minha esposa e filhos, quando o céu brilhou em verde e amarelo. Muitas pessoas viram”, informou o The Siberian Times.

De acordo com o Metro Reino Unido, a mesma área da Rússia foi atingida pelo meteorito Tunguska em 1908, uma explosão que foi calculada com um poder destrutivo 185 vezes maior do que a bomba que dizimou Hiroshima na Segunda Guerra Mundial.

Nenhuma evidência conclusiva foi encontrada, mas especialistas acreditam que o fenômeno foi apenas a queda de um pequeno meteorito de aproximadamente 10 centímetros de diâmetro.

Confira o vídeo: