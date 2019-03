Mãe youtuber tinha quase um milhão de seguidores e é presa porque torturava os sete filhos quando atuavam mal nos vídeos do canal

Um canal inofensivo de youtube despertou uma polêmica nos Estados Unidos, depois de a polícia prender uma mulher e os dois filhos biológicos dela. Michelle Heckney, 48, tinha sete filhos adotivos que se revezavam nas telas dos vídeos que já somavam mais de 250 milhões de visualizações.

A mulher foi presa juntamente com Ryan e Logan Heckney, os dois também participavam das gravações e preparavam as refeições das crianças. Segundo a polícia, eles foram cumplices dos maus-tratos .

A polícia do condado de Maricopa autuou a mulher depois de descobrir que ela deixava as crianças de castigo dentro de armários e, algumas delas, já estavam desnutridas e desidratadas.

Batizado de Fantastic Adventures, Michele deixava as crianças sem água e sem comida caso as atuações delas fosse fora do esperado.

Uma das filhas adotivas contou à polícia que a mulher já havia usado gás de pimenta nas partes privadas dela, causando dores por mais de quatro dias.

Michele foi denunciada por uma filha biológica, e as sete crianças que estavam sob a custódia da mulher já foram liberadas pelo serviço social americano.

O Youtube ainda não retirou os vídeos do ar, mas segundo a plataforma os anúncios publicitários já foram retirados depois da prisão ser confirmada.