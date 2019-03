VÍDEO: baleia tenta engolir mergulhador

Rainer Schimpf, de 51 anos, mergulhador experiente, registrava a passagem de um cardume de tubarões pelo litoral de Elizabeth, na África do Sul, quando sentiu uma grande pressão nos quadris e de repente tudo ficou escuro. Não demorou muito para ele perceber que havia sido abocanhado por uma enorme baleia.

"Nada pode prepará-lo para estar dentro de uma baleia. Então, é puro instinto", disse o mergulhador.

O animal estava atrás de um cardume de peixes e engoliu e abocanhou o mergulhador por acaso."Baleias não comem homens e eu era muito grande para ela engolir de uma vez, então entendi que ela nadaria para o fundo e me soltaria", explicou ao canal Fox News.

E realmente o animal mergulhou e relaxou a pressão da mandíbula, possibilitando que o mergulhador escapasse.

Veja vídeo do ataque:

Extraordinary images show the moment a diver was almost swallowed by a whale off the South African Coast. #7News pic.twitter.com/vKmWzPNYV9

— 7 News Sydney (@7NewsSydney) March 10, 2019