Milionário oferece fortuna para o homem que se casar com sua filha de 26 anos: exige apenas um requisito

O milionário tailandês Arnon Rodthong está à procura de um marido para sua filha de 26 anos. Pra isso, ele oferece um incentivo econômico para o homem que aceitar a ideia.

De acordo com o jornal britânico Daily Mail, Rodthong oferece um dote de quase 240 mil libras (cerca de R$ 1,2 milhões).

Porém, existe uma exigência para o homem que quer pedir a mão de sua filha: "Eu quero que ele seja diligente, eu só quero alguém com uma atitude trabalhadora”.

Ele também observou que, apesar de ter filhos, ele dará todos os bens ao seu futuro genro. Confira:

