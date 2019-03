Bilionário morre em cirurgia para aumentar o pênis

Extravagante e extremamente vaidoso, o bilionário Ehud Arye Laniado, de 65 anos, vivia em Mônaco, em uma cobertura avaliada em cerca de R$ 215 milhões, segundo informações do tablóide The Sun.

Segundo seus conhecidos, outras características marcantes de Laniado eram seu bronzeado forte, os cabelos sempre penteados para trás e seu complexo pela baixa estatura.

No último sábado, o dono da Omega Diamonds, companhia multinacional de comércio de diamantes, se internou em uma clínica no Champs-Elysées, em Paris, para uma cirurgia relativamente simples e um tanto quanto inusitada: aumentar o tamanho do pênis.

Mas o que deveria ser uma simples cirurgia estética acabou em uma parada cardiorrespiratória. Os médicos ainda tentaram reanimá-lo, mas não conseguiram, vindo a falecer no local.

Com informações do The Sun.