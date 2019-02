Garoto de 12 anos estuprou irmã de 6 anos para imitar cena de game violento

A mãe levantou as mão e chorou quando o juiz leu a sentença para um garoto de 12 anos acusado de estuprar a irmã de apenas 6 anos por três vezes para imitar as cenas do jogo Grand Theft Auto (GTA), famoso entre os jovens pela violência sem limites e cenas de apelo sexual.

Segundo o juiz, os ataques sexuais ocorreram na cada deles, em Wiltshire, Reino Unido, inúmeras vezes.

O garoto, cujo nome não foi divulgado por razões legais, pode pegar até 12 meses de pena disciplinar cumprida em instituição de atendimento a jovens infratores. A pena já foi dada, mas a defesa vai recorrer.

O caso foi descoberto porque a menina confidenciou a uma amiga de escola o que o irmão havia feito e essa amiga contou para a professora. A professora chamou as autoridades locais e disse que já havia notado que a menina andava quieta e afastada do resto da turma.

À polícia, o garoto inicialmente negou as acusações, mas depois assumiu a culpa e disse que após assistir a várias cenas de sexo no jogo GTA queria ver como seria se ele fizesse o mesmo.

Questionado se ele faria novamente se tivesse oportunidade, o garoto disse que não. "Eu pararia. Eu aprendi que isso é errado"

Com informações do Daily Mail.