Estacionou em frente a um hidrante, houve um incêndio, e os bombeiros lhe deram uma 'lição' que ele nunca esquecerá

Uma decisão tomada pelo Corpo de Bombeiros na Califórnia (Estados Unidos) ganhou grande repercussão nas redes sociais.

A equipe de resgate respondeu a uma chamada para incêndio em residência. No entanto, ao chegarem ao local, o "hidrante" mais próximo estava bloqueado por um carro.

Na corrida para combater as chamas, os bombeiros não podiam esperar a retirada do veículo, dando uma "lição" que o proprietário nunca esquecerá.

Eles decidiram quebrar as duas janelas traseiras para passar a mangueira e assim poder lutar contra o fogo, conforme revelou o jornal Publimetro.

Ele ter que pagar multa por estacionar em lugar proibido e outros gastos. O registro foi compartilhando no Twitter pela companhia. Confira a postagem:

Ever wonder what happens when a car is parked in front of a fire hydrant and a fire breaks out? Is a closer parking spot worth the broken windows and the citation and towing fees to @AnaheimPD? @City_of_Anaheim residents please do not park in fire lanes pic.twitter.com/Q96E4gfTOR

— Anaheim Fire & Rescue (@AnaheimFire) February 26, 2019