Campeonato de tênis terá 'invasão' de cachorros gandulas; bichos poderão ser adotados

Em uma ação para incentivar a adoção de bichos de estimação, as semifinais do Brasil Open de Tênis 2019 será invadida por cinco cães em busca de uma nova família.

A ação será feita no aquecimento da partida de sábado, 2 de março, no Ginásio Ibirapuera. Os bichos estão sendo cuidados pela ONG Patinhas Unidas, e durante a atividade irão divertir a plateia e brincar com as clássicas bolinhas verdes da modalidade.

Depois, o quinteto canino estará disponível para adoção – eles buscam superar histórias de abandono. A brincadeira, que apelidou os animais de "CãoDulas", é organizada pela marca de alimentos para bichos de estimação PremieRPet.

A iniciativa chega a sua quarta edição em 2019. Veja como foi a edição do ano passado:

Ficou interessado? Então conheça os cães que estarão na edição deste ano: