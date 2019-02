Raspou o cabelo e fingiu ter câncer para arrecadar dinheiro

A fraude aconteceu em 2013, mas somente agora foi desmascarada. Determinada a levantar uma grana rápida sem suar a camisa, a jovem Jessica Krecskay, de 25 anos, raspou a cabeça e disse a todos ter contraído um câncer terminal, metástase de um tumor originado no ovário.

A imagem da jovem careca e com um lenço na cabeça não demorou muito para comover os amigos, que passaram a ajudá-la em uma campanha para arrecadar fundos para o tratamento. Nessa campanha, ela arrecadou US$ 10 mil (cerca de R$ 37,5 mil). As pessoas também passaram a pagar sua contas pessoais e trabalhar no lugar para que ela pudesse descansar.

Reprodução Facebook

Com o dinheiro, ela viajou com a família à Disney World, no que seria 'sua última férias em família'.

Mas algumas pessoas começaram a desconfiar, e um vídeo da câmera de segurança do local onde ela trabalha, que a mostrava supostamente desmaiada, era possível ver que ela estava apenas deitada no chão usando o celular para mandar mensagens. Pressionada, ela se recusou a mostrar o resultado de seus exames e a polícia foi chamada, descobrindo toda a fraude.

Ela foi presa e pode pegar até 10 anos de prisão por fraude, segundo a revista People.

O caso aconteceu na cidade de Florence, no Kentucky, Estados Unidos.