Suposto fantasma de Pablo Escobar é flagrado em vídeo segundos antes de demolição do edifício Mônaco

Segundos antes de ir ao chão pela explosão de quase 400 quilos de dinamite, uma gravação capta um estranho vulto no icônico edifício Mônaco.

Imediatamente as pessoas nas redes sociais começaram a suspeitar de ser o fantasma de Pablo Escobar, talvez o narcotraficante mais famoso da história.

O edifício foi cenário do atentado a bomba em 1988 que deu início à guerra dos cartéis que fez mais de 45 mil vítimas na Colômbia. Na ocasião, um furgão com 80 quilos de dinamite explodiu em frente ao prédio.

A demolição do edifício construído por Pablo Escobar dará lugar a um parque em memória das vítimas da sangrenta guerra que terminou em 1993, com a captura e morte do chefão.

Confira o vídeo do fantasma de Pablo Escobar, flagrado segundos antes da demolição do prédio Mônaco