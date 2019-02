Pagou R$ 400 para matar o ex-namorado após rompimento

Foram necessários 2 meses de investigação para que a polícia conseguisse desvendar a morte do personal trainer Leison Rocha e de seu sócio, numa emboscada realizada em dezembro do ano passado.

A polícia descobriu que três homens entraram em contato com o personal trainer com a desculpa de que queriam comprar alguns tênis que ele vendia e marcaram na casa de um dos criminosos. Leison foi ao local com o sócio, e lá foram dominados, amarrados e levados para a zona rural do Distrito Federal, onde foram roubados e tiveram as gargantas cortadas.

O problema é que esses criminosos disseram à polícia que não havia sido um latrocínio (roubo seguido de morte), mas que a morte havia sido encomendada. E para piorar, disseram que quem encomendou a morte dele foi sua ex-namorada, Daniella Martins, de 24 anos. O preço pago: R$ 400.

O motivo seria o fim do relacionamento. Daniella teria tentado reatar o namoro várias vezes, mas Leison não quis devido ao ciúme doentio dela.

Após o crime, ela se aproximou da família e compareceu até ao seu enterro, como se não soubesse de nada.

Com informações do Metropoles.