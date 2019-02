Mulher viaja entre duas estações do metrô com seio preso na porta

Uma mulher cujo nome não foi identificado passou por uma situação no mínimo desconfortável na manhã desta sexta-feira, na estação São Cristóvão do metrô do Rio de Janeiro.

Ela entrou no metrô que seguia em direção ao Botafogo por volta das 7h da manhã, mas a composição estava bem cheia. Naquele empurra-empurra para entrar, a porta do vagão fechou e prendeu o seio da mulher para fora. Pior, o metrô começou a andar e ela teve que suportar a dor até a estação seguinte, na Cidade Nova.

Na estação, técnicos do metrô conseguiram destravar a porta e liberar a passageira. Ela foi levada até uma sala de atendimento, mas não quis seguir para o hospital.

Sobre o incidente, o Metrô Rio divulgou uma nota. Leia abaixo: