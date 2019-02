Bombeiro vai resgatar gatinho e se depara com leão em árvore

Os bombeiros da unidade de San Bernardino County Fire, na Califórnia, esperavam mais um dia normal. Alguns pequenos focos de incêndio em casas ou carros, talvez, mas nada fora do que estão acostumados a fazer no dia a dia.

No último sábado, eles foram chamados para retirar um gato de cima de uma árvore na região, nada fora do usual, mas quando chegaram no local tiveram uma surpresa. O gato não era um gato, mas um leão da montanha. Sim, um leão da montanha em cima de uma árvore de 15 metros no jardim de um morador da cidade.

O proprietário estava cortando a grama do jardim quando viu o animal e resolveu pedir ajuda. Até então, ele não sabia de que animal se tratava.

"É comum que jovens leões da montanha saiam da região que consideram seu habitat natural para tentar estabelecer novos territórios", disse, o biólogo Kevin Brennan, do departamento de pesca e vida selvagem da Califórnia.

Os bombeiros usaram dardos tranquilizantes para retirar o 'bichano' do local e o soltaram perto das montanhas de San Bernardino.

Com informações da CNN.