Valentine's Day: Clube para homens abandonados se reúne na Argentina

Aproveitando o Valentine's Day, membros do clube argentino "Homens Abandonados por uma Mulher'' irão se encontrar nesta quinta-feira (14), em um parque de Buenos Aires, para compartilharem o sofrimento e a ''dor do amor''.

O músico argentino Roberto Lázaro criou o clube em 2012, depois de ter sido deixado por sua mulher. Tradicionalmente, no Valentine's Day (Dia dos Namorados celebrado em vários países), os homens se encontram na casa de Lázaro, conversam e trocam experiências sobre o abandono.

O encontro deste ano está previsto para ocorrer no Parque Lezama, em San Telmo, no centro histórico de Buenos Aires. O evento terá um piquenique, onde todos levam algo para comer e beber, compartilham as suas experiências com os outros e também jogam partidas de futebol.

"Será um evento gratuito para todos os românticos", disse Lázaro, que é autor do livro que deu nome ao grupo, no qual conta sobre o abandono que sofreu. O argentino viajou pela América Latina entrevistando homens abandonados para saber quais são os comportamentos padrões.

Entre os países visitados, estão Chile, Paraguai e Uruguai. Quando as conversas coletivas não são suficientes para o consolo, na maioria das vezes é recomendado que o membro do grupo busque ajuda de um profissional.

Alguns conseguiram dar continuidade em suas vidas, uns encontraram um novo amor, enquanto outros seguem com o sofrimento. Atualmente, o grupo tem uma página no Facebook com 2.500 seguidores da Argentina e de diferentes países da América Latina e Europa.