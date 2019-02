'Tinder' para vacas permite que produtores busquem os melhores animais

Um aplicativo inspirado no Tinder está ajudando agricultores a encontrar potenciais parceiros para o seu gado.

Intitulado “Tudder” —uma mistura entre as palavras Tinder e “udder”, úbere em inglês—, o app permite ao agricultor navegar pelas fotos do gado que gostaria de comprar.

Os produtores são então direcionados para uma página no site SellMyLivestock, onde podem procurar mais fotos e dados sobre os animais antes de decidir se querem comprar.

Informações valiosas estão disponíveis sobre questões como produção de leite e teor de proteína, ou potencial de parição, explicou Doug Bairner, CEO da Hectare Agritech que administra o SellMyLivestock (SML) e o Graindex, uma plataforma de comércio online sediada no Reino Unido.

“Dar match com gado online é ainda mais fácil do que com os humanos, porque há uma enorme quantidade de dados que estão por trás desses maravilhosos animais que predizem o que os seus filhotes serão”, disse ele.

Lançando bem a tempo para o Dia dos Namorados (Valentine’s Day), os criadores do Tudder acreditam que é o primeiro aplicativo para criação de gado.

Tal como acontece com o Tinder, os agricultores usam smartphones para primeiro escolher se estão à procura de um macho ou fêmea, passando para a direita para “sim” e esquerda para “não” —até encontrarem um match.

Colocar dados na ponta dos dedos conecta agricultores de todo o país, facilitando o comércio.

O SellMyLivestock listou mais de 50 milhões de euros de gado, ração e roupas para vender no ano passado, dissipando as noções de que os agricultores estão presos no passado, disse Bairner.