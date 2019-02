No Dia dos Namorados, mulheres dos EUA estão celebrando a amizade feminina – é o 'Galentine's Day

Nesta quarta-feira, 13 de fevereiro, diversos países celebram o Dia de São Valentim – ou Valentine's Day. Nos EUA, é o equivalente do Dia dos Namorados.

Todavia, um outro feriado vem ganhando espaço neste mesmo dia. O "Galentine's Day" (um trocadilho com as palavras "girl" e "valentine") celebra a amizade feminina e as mulheres.

Começou com uma celebração da personagem Leslie Knope (Amy Poehler), da aclamada série de comédia Parks & Recreation. Ela aproveita a solteirice no Dia dos Namorados para dar uma festa para suas amigas, que é nomeada "Galentine's Day".

O episódio, que leva o nome do feriado fictício, estreou em 2010. Desde então, cada vez mais mulheres estadunidenses têm aderido à tradição, ressignificando este Dia que, para os solteiros, pode ser bem desanimador.

Como disse a personagem de Amy Poehler, é um dia para "mulheres celebrarem mulheres". Uma aliança que, diferentemente da rivalidade feminina, pode ter poder político, como sugere um artigo publicado hoje no Washington Post.

No Brasil, o Dia dos Namorados é celebrado em 12 de junho. Resta saber se essa moda chegará em terras tropicais.