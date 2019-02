Ganhador da loteria vai receber prêmio com máscara do filme Pânico para não ser reconhecido

Ninguém entendeu nada quando um homem vestido com a máscara do filme "Pânico"apareceu para retirar um prêmio milionário da Super Lotto, a loteria da Jamaica.

O sorteio havia sido feito há mais de 50 dias, e até o momento o ganhador não tinha aparecido para receber os US$ 1,17 milhão (cerca de R$ 6,3 milhões).

Ele se identificou como A. Campbell e disse aos jornais que após ganhar na loteria ficou doente por vários dias pelo impacto da notícia, segundo o jornal Jamaica Star.

E todo o mistério da máscara, segundo ele, é para que as pessoas interesseiras não descubram que agora ele é um dos milionários da Jamaica.

