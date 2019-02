Veterinário revela o que os cachorros sentem antes de morrer e história causa comoção nas redes sociais

Ver um animal de estimação morrer é um momento muito impactante e triste. Justamente por isso, muitas pessoas decidem não acompanhar seus animais durante o sacrifício – necessário em muitos casos.

A usuária do Twitter Jessi Dietrich refletiu sobre o assunto depois de perguntar para um veterinário qual era a parte mais difícil do seu trabalho e receber uma resposta comovente.

Jessi postou na rede social:

“Perguntei ao meu veterinário qual era a parte mais difícil do seu trabalho e ele me disse que, quando eu tinha que sacrificar um animal, 90% dos donos não queriam estar na sala quando epara a injeção. Os últimos momentos do animal tendem a ser frenéticos e eles olham ao redor para encontrar seus donos”, revelou.

Reprodução / Twitter

Segundo o veterinário, os animais de estimação estão cientes do contexto e percebem quando seus donos tomam a decisão de acabar com o sofrimento. Neste momento, os animais de estimação se sentem vulneráveis ​​e é melhor estar sempre ao lado deles para tranquilizá-los, além de dizer adeus.

“E por essa razão, eu literalmente vou abraçar meu Rick quando chegar a hora dele, com todos os seus brinquedos favoritos”, assegurou a dona de um cachorro.

A história fez sucesso na internet e foi compartilhada e comentada milhares de vezes. Após a repercussão, Jessi explicou que não queria que ninguém se sentisse mal, mas sim tentou criar consciência de quão importante pode ser para um animal de estimação ter companhia nos últimos momentos da sua vida.