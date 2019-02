Desmaiou no chiqueiro e foi devorada pelos porcos

A mulher de 56 anos, cujo nome não foi revelado, fazia suas atividades diárias. Uma delas era alimentar os porcos. Ela entrou no chiqueiro com a comida, mas começou a passar mal e desmaiou no meio dos animais O caso aconteceu em uma província na região central da Rússia.

No momento do ataque, seu marido dormia. Seu corpo só foi encontrado no dia seguinte, semi-devorado pelos animais.

A polícia suspeita que ela tenha tido um ataque epilético e desmaiado.

Com informações do Extra.