Morador joga cão de prédio e vizinhos ficam revoltado

Ninguém entendeu quando subitamente um cão caiu de uma altura de 15 metros de um prédio e se esborrachou no chão, em Ceilândia, no Distrito Federal.

Olavo, um cão de raça indeterminada, foi jogado por um morador pela janela do prédio sem a menor piedade pelo animal. Por sorte ou intervenção divina, o cachorro não morreu, mas quebrou as duas patas dianteiras e alguns dentes.

O Batalhão de Policiamento Ambiental do Distrito Federal (BPMA) foi acionado e descobriu que o autor de tamanha maldade era um homem de 46 anos que trabalha na Paróquia Nossa Senhora da Assunção, ao lado do prédio. A polícia descobriu que ele cumpria pena alternativa por infrações anteriores. O nome do homem não foi divulgado.

“É um absurdo. Vejam como ficou o cachorro. Quem é capaz de fazer uma maldade dessa?”, disse Stephanie Oliveira, moradora da região

O Ministério Público vai investigar o caso.

Com informações do Metropoles.