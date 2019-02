Casal russo é preso após fazer acrobacias perigosas com bebê para ganhar dinheiro

Um casal russo foi preso após usar seu bebê de quatro meses durante um show improvisado em uma rua de Kuala Lumpur, na Malásia.

De acordo com o jornal The Star, a polícia fez as prisões na segunda-feira (04) depois de receber várias queixas sobre o incidente que ocorreu em uma área turística.

O vídeo, que se tornou viral no Facebook, mostra o homem balançando o bebê de forma perigosa, ao ritmo de uma música que toca ao fundo.

Nas imagens aparece também a mulher sentada no chão ao lado de uma placa que diz em inglês: "Estamos viajando pelo mundo". O que indica que o casal usava a criança para ganhar dinheiro e continuar sua jornada turística.

O chefe da polícia de Kuala Lumpur, Mazlam Lazim, disse que o casal, de 28 e 27 anos, alegou que se tratava de um exercício para o bebê. O agente também informou que o menor está seguro e sem ferimentos.

Confira o vídeo: