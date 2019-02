Cachorrinha de Emiliano Sala ainda espera por ele, mostra foto tirada pela irmã do jogador

Uma das figuras frequentes no Instagram do jogador de futebol argentino Emiliano Sala, 28 anos, era a labradora Nala, sua cachorrinha de estimação. Em meio às dramáticas buscas pelo avião que levava o atacante e que caiu no Canal da Mancha no último dia 21 de janeiro, uma foto de Nala tornou-se símbolo dessa procura.

No último sábado, 2 de fevereiro, Romina Sala, irmã do jogador de futebol, publicou uma foto em que a cadela aparece em frente à porta. "Nala também está esperando por você", legendou.

Reprodução/Facebook

Romina contou que Nala estava com Sala desde 2015. Nas legendas das fotos que publicou no Instagram, se referia a ela como "minha companheira".

Nesta segunda-feira, 4 de fevereiro, foi anunciado que o avião foi encontrado. Apenas um corpo estava em meio às ferragens. Não se sabe ainda se trata-se de Sala ou do piloto da aeronave, David Ibbotson, 59 anos.

Sala ia de Nantes, na França, até Cardiff, no País de Gales, onde começaria a jogar pelo Cardiff City. Durante o trajeto, chegou a enviar mensagens a amigos dizendo que estava com medo do voo.

Veja algumas fotos de Sala e Nala: