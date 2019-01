Mulher ataca turistas brasileiros na Inglaterra: 'Falem inglês no meu país'

Um grupo de turistas brasileiros foi atacado por uma mulher que exigia que eles se comunicassem em inglês nas ruas de Londres.

De acordo com as vítimas, a mulher que passeava com seu cachorro agrediu fisicamente, usou palavras ofensivas e pediu para que os envolvidos “falassem inglês enquanto andavam por seu país”.

O fato foi documentado por Natália Rossini e publicado no seu perfil do Facebook:

Hoje fomos atacados por uma mulher descontrolada porque andávamos na rua falando em português, eu, meu marido e um amigo… Posted by Natália Rossini on Saturday, January 26, 2019

De acordo com as informações apuradas pelo Metro Reino Unido, a polícia confirmou que estava fazendo investigações, mas não realizou nenhuma prisão:

“A polícia recebeu um relatório de um ataque com agravamento racial, aproximadamente às 20h15 de sábado, 26 de janeiro. O incidente ocorreu aproximadamente às 16h30 em Tavistock Crescent. A vítima, um homem e uma mulher de nacionalidade brasileira, relataram que foram abusados verbalmente e um deles foi agredido fisicamente por uma mulher”, esclareceu um porta-voz.