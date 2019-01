Criança desaparecida em floresta afirma que foi protegida por urso

Depois de dois dias desaparecido em uma floresta na Carolina do Norte com temperaturas que chegam aos – 6ºC, um menino foi encontrado e tinha uma história surpreendente para contar.

De acordo com o Metro Reino Unido, Casey Hathaway, de apenas 3 anos, relatou ao xerife do caso que “ele tinha um amigo urso na floresta que estava com ele”. A tia de Casey, Breanna Hathaway, acrescentou: “Ele disse que ficou dois dias com um urso. Deus enviou um amigo para mantê-lo seguro. Deus é um bom Deus. Milagres acontecem”.

Não foi confirmado se a criança realmente foi salva por um animal ou se ele estava imaginando, mas o local tem uma alta população de ursos negros.