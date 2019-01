Ex-lutador do UFC salva mulher de agressão em saída de casa noturna e vídeo se torna viral

O ex-lutador do UFC, Denis Stojnic, ficou famoso nas redes sociais depois de um vídeo se tornar viral esta semana. Na gravação, o homem de 38 anos decidiu tomar uma atitude ao presenciar uma cena de agressão.

Após uma carreira no mundo das artes marciais mistas, Stojnic resolveu se aposentar em 2016 e abrir uma casa noturna em Sarajevo, na Bósnia.

Acostumado a ver as câmeras do local no seu escritório, ele presenciou o momento em que uma mulher foi agredida por um homem na rua e decidiu intervir rapidamente.

“Quando eu vi que um homem enorme, inclusive maior do que eu, batia em uma mulher com um soco, imediatamente eu corri e reagi dessa forma para protege-la do agressor”, explicou.

Ao The Menace, ele revelou que após conter o agressor, sua equipe de segurança chamou um táxi para a vítima, mas "ela não quis relatar o caso à polícia", disse o ex-lutador que acumula 13 vitórias e apenas 3 derrotas no octógono .

“Infelizmente, em nosso país, a violência contra as mulheres ocorre com frequência, e meu dever como homem, cidadão e depois como dono de um clube é que todos no lugar se sintam seguros e especialmente as mulheres”, finalizou.

Confira o momento: