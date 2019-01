Mulher bota fogo no marido que recusou a senha do celular

O marido, Dedi Purnama, de 26 anos, consertava o telhado de sua asa quando sua esposa Ilham Cahyani apareceu com o celular na mão e pediu a senha para desbloquear aparelho.

Purnama recusou e o casal começou a discutir. Ele desceu do telhado e a discussão se transformou em briga, com agressões físicas de ambos os lados. Durante a briga, a mulher pegou fluido de isqueiro e jogou sobre ele, ateando fogo em seguida.

Purnama foi socorrido por um vizinho e levado ao hospital com várias queimaduras no corpo, morrendo dois dias depois. Ela foi preso e responderá por homicídio.

O caso aconteceu em East Lombok, na Índia.

Com informações do The Mirror.