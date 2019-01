INUSITADO: paciente com intoxicação por álcool recebe 'transfusão' de 5 litros de cerveja

Todo mundo achou estranho quando os médicos entraram na sala do CTI (Centro de Tratamento Intensivo) do hospital com 15 latas de cerveja e passaram a fazer uma 'transfusão' do líquido dourado diretamente no estômago do paciente internado com uma grave intoxicação por álcool.

Segundo o chefe do CTI, o vietnamita Nguyen Van Nhat chegou ao hospital já inconsciente, com um nível de metano no sangue 1.119 vezes maior que o limite aceitado pelo corpo humano. Os médicos temiam pelo pior, já que o corpo humano continua liberando álcool no sangue mesmo depois que a pessoa já parou de beber.

De acordo com Le Van Lam, basicamente há dois tipo de álcool, o etano e o metanol. O fígado humano processa primeiro o etanol, para depois processar o metanol. Como a intoxicação era por metanol, os médicos inseriam etanol (cerveja) no estômago do paciente para que o fígado dele se concentrasse na cerveja e desse tempo para a equipe realizar uma diálise e limpar o metanol que já estava no sangue, salvando a vida do paciente.

Ao todo, o homem tomou nada menos que 5 litros de cerveja, e melhor, com prescrição médica!.

Com informações do Jornal Extra.