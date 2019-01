Homem injeta em si mesmo seu sêmen para tratar de dor nas costas

Os médicos ficaram intrigados com uma estranha erupção de pele avermelhada no braço do paciente que chegou ao hospital com fortes dores nas costas. Aparentemente, a erupção nada tinha a ver com a dor do paciente, cujo nome não foi revelado.

Após muita conversa, o homem, um irlandês de 33 anos, admitiu que vinha injetando seu próprio sêmen no braço há cerca de 1 ano e meio em uma tentativa "inovadora" de combater as dores lombares, segundo os médicos, causadas por levantar um objeto muito pesado.

Ele confessou aos médicos que vinha fazendo as aplicações uma vez por mês usando uma agulha hipodérmica, Mas o sêmen vazou para o tecido mole do braço, causando a erupção na pele.

Os médicos disseram que este é o primeiro caso que haviam visto em suas vidas de injeção de sêmen e advertiram sobre os riscos de adquirir uma infecção. O caso foi detalhado no The Irish Medical Journal.

Após alguns dias internados, as dores nas costas foram curadas.

Com informações do Mirror.