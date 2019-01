Homem é acusado de matar menina de 4 anos porque ela derramou suco em seu videogame

Um jovem de 19 anos poder passar o resto da vida na prisão depois de espancar uma menina de 4 anos até a morte. Tudo porque a pequena teria derramado suco no aparelho de videogame do acusado, de acordo com informações do site Chicago Tribune.

O caso assustador veio à tona nos últimos dias, quando Johnathan Fair foi formalmente acusado em Chicago (Estados Unidos). O crime ocorreu em 13 de dezembro.

O sujeito chegou a levar a criança ao hospital depois que ela perdeu a consciência. Ele assegurou que foi apenas uma queda. No entanto, após a chegada da polícia, Fair admitiu que havia agredido a criança.

Devido aos hematomas, a menor não resistiu aos ferimentos. Ela morreu depois de uma intervenção cirúrgica complicada. O jovem aguarda investigação da está preso.