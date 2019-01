VÍDEO: Chuva de aranha assusta moradores no sul de Minas

Fenômeno aconteceu na cidade de Espírito Santo do Dourado, no Sul de Minas Gerais. Rapaz transitava por área rural da cidade quando se deparou com a cena de milhares de aranhas suspensas no céu.

Ele aproveitou o celular para filmar o que ele classificou de "chuva de aranha".

Veja o vídeo:

Posted by Cecilia Juninho Fonseca on Friday, January 4, 2019

O mistério foi esclarecido posteriormente por biólogos, que explicaram que o fenômeno é muito comum no calor em locais de alta umidade.

As aranhas fazem uma enorme teia comunitária sobre casas e árvores para caçar pequenos insetos à noite. Como o fio da teia é muito fino, a impressão que dá é de que os aracnídeos estão voando, ou estão despencando como se houvesse realmente uma chuva de aranha.

Segundo os biólogos, o veneno desse tipo de aranha não faz mal ao ser humano.