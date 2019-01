Ranking internacional de passaportes mais poderosos do mundo coloca o Brasil entre os primeiros; veja a calssificação

O Brasil é um dos países com o passaporte que mais dá acesso ao mundo. Lançado nesta terça-feira, a lista da consultoria Henley e Partners, faz um apanhado dos passaportes mais bem relacionados pela Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA).

São 171 países nos quais os brasileiros são recebidos de braços abertos sem precisar de nenhuma investigação prévia, ou emissão de visto de visita. Muitos deles emitem o visto assim que o turista atravessa as fronteiras da nação.

A lista é lançada todo ano e, na América Latina, o Brasil fica atrás somente do Chile, os cidadãos desse país têm acesso a 175 nações. Fechando do top 3 da região está a Argentina com alcance a 170.

O país mais bem relacionado é mias uma vez o Japão. Os turistas japoneses têm acesso liberado 190 países. Dividindo a segunda posição Coreia do Sul e Singapura acessam 189 e na terceira posição, Alemanha e Franca não precisam de visto em 188 territórios.

No sítio estrangeiro, Henley Passport você pode conferir todas as nações que não requerem visto prévio para brasileiros.

Confira os passaportes mais poderosos do mundo e a posição do Brasil