Gêmeos de 6 anos se casam na Tailândia para 'acerto de contas familiar'

Gêmeos de 6 anos se casaram na última segunda-feira (24) em uma luxuosa cerimônia budista nos arredores de Bangcoc, na Tailândia. A família de Guitar e Kiwi acredita que os dois foram um casal em vidas passadas e teriam pendências a resolver.

Alguns budistas com esse entendimento defendem que gêmeos de sexos diferentes precisam se casar ainda na infância para ter uma vida próspera e saudável. Desde o nascimento dos irmãos, em setembro de 2012, os pais já sabiam que teriam de fazer a cerimônia, que foi selada com um beijo no rosto.

O casamento não tem qualquer efeito legal e nem impede as crianças de se casar com outras pessoas. Veja: