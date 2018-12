Youtuber transmite ao vivo vídeo no qual espanca gato de estimação

Nesta semana um youtuber postou um vídeo com imagens fortes no canal intitulado “Peluchín Entertainment” (Entretenimento Bichano) maltratando o que parece ser o gato de estimação dele.

Em poucos minutos os espectadores se revoltaram e passaram a denunciar o agressor, que já havia postado um vídeo semelhante no canal.

O vídeo anterior foi chamado por ele de “tortazo” ou “tortada”, no qual ele dizia estar comemorando o aniversário do pet. As imagens desse primeiro vídeo, no entanto, não mostram um gato muito feliz.

Confira o vídeo da transmissão feita pelo youtuber que maltrata seu gato de estimação.