Previsões astrológicas de 19 a 25 de outubro de 2020

Esta é a última semana de Mercúrio em oposição a Urano, que pode trazer radicalismo e imprudência para os próximos dias. As previsões astrológicas de 19 a 25 de outubro são marcadas ainda pela entrada do Sol em Escorpião e pela continuação de Marte e Mercúrio retrógrado. Veja o resumo:

Até terça-feira (20) : Vênus em oposição com Netuno pode embaçar nossa visão sobre as relações e também finanças e investimentos.

: Vênus em oposição com Netuno pode embaçar nossa visão sobre as relações e também finanças e investimentos. Até quarta-feira (21) : Sol em quadratura com Saturno pode trazer um tanto de peso, responsabilidade, seriedade e desânimo. Mas pode favorecer o foco no trabalho.

: Sol em quadratura com Saturno pode trazer um tanto de peso, responsabilidade, seriedade e desânimo. Mas pode favorecer o foco no trabalho. A partir de quarta-feira (21) : bons aspectos de Vênus com Plutão e Saturno ajudam a estabilizar e aprofundar relações e firmar negócios com realismo e bom senso.

: bons aspectos de Vênus com Plutão e Saturno ajudam a estabilizar e aprofundar relações e firmar negócios com realismo e bom senso. A partir de quinta-feira (22) : o Sol ingressa em Escorpião indicando tom mais emotivo e intenso no dia a dia.

: o Sol ingressa em Escorpião indicando tom mais emotivo e intenso no dia a dia. Por toda a semana: Mercúrio oposto a Urano (pode aumentar o radicalismo mental), quadratura entre Marte retrógrado e Júpiter( alerta em relação a excessos, seja nas relações ou atitudes) e Mercúrio retrógrado (tendência de retrabalho e distrações).

As previsões astrológicas foram feitas com base no céu astrológico geral. Essas são tendências que podem ser sentidas por todos. As previsões para a sua vida, em que você pode analisar os seus trânsitos astrológicos pessoais, com base no seu mapa astral, estão no Horóscopo Personare.

Quadratura entre Sol e Saturno: como lidar com as responsabilidades?

Vindo desde a quinta-feira passada (15) e presente até esta quarta-feira (21), a quadratura Sol/Saturno pode trazer as seguintes sensações (lembrando que talvez você não tenha todas):

peso, abatimento ou um pouco de depressão;

cansaço, vitalidade mais baixa e muitas responsabilidades;

aumento da autoexigência e, com isto, chance de baixa na autoestima;

seriedade (o que pode ter o seu lado positivo se for bem usado).

Tende a haver retração e maior cobrança. Porém, pode ser positivo para tentar focar em questões mais sérias, compromissos e aumentar a objetividade.

Previões astrológicas para o Sol em Escorpião

Na quinta-feira (22), o Sol ingressa em Escorpião (onde fica até 21/11). Depois do período de Sol em Libra (em que tentamos exercitar maior leveza e ponderação com distanciamento típico dos signos do elemento Ar) agora as previsões astrológicas indicam que é tempo de mergulhar nas emoções, pois Escorpião é um signo do elemento Água.

Você sabe ver em que área da sua você pode sentir com mais força as energia escorpianas? Vá até seu Horóscopo Personare e veja em qual casa astrológica o Sol estará no dia em que ingressar em Escorpião. Neste link você pode entender o significa de cada casa astrológica. No exemplo abaixo, a pessoa estará com Sol na casa 1.

O Sol em Escorpião pode ser, em alguns momentos, perturbador e um tanto turbulento, mas, em outros casos, curador. Esse trânsito pode trazer maior consciência do que realmente estamos sentindo e de crises e questões que temos de solucionar (por isso é tão importante saber em que casa o Sol estará no seu Horóscopo do dia).

O Sol em Escorpião também pode despertar com mais força a sensualidade e sexualidade. Do lado positivo, tende a motivar transformações.

Outro fator é que o Mercúrio já está em Escorpião, ou seja, temos, definitivamente, um tom mais escorpiano, ou seja, mais intenso nas previsões astrológicas. Do lado positivo, processos interiores e de cura estão com muito destaque. Mas há quem não vá para este lado, e sim, para o rancor ou radicalismo. O que você vai escolher?

De quinta (22) até segunda-feira (26), ocorre uma conjunção do Sol com Mercúrio que pode aumentar a expressividade e o poder da palavra (para o positivo ou negativo!)

Última semana da oposição de Mercúrio com Urano

Presente desde o início de outubro, esta é a última semana de Mercúrio oposto a Urano, que, no entanto, volta a ocorrer de 15 a 19/11, quando Mercúrio já estiver em movimento direto. Esta oposição pode ser responsável por manifestações variadas. Veja alguns exemplos de previsões astrológicas para este trânsito:

O lado negativo de Mercúrio/Urano

Potencial de notícias chocantes. Nessa semana, atenção especial aos assuntos relacionados com Escorpião, como sexualidade, poder e dinheiro. Um exemplo: na semana passada, um senador de Roraima, foi flagrado escondendo dinheiro na cueca pela Polícia Federal.

Aumento de haters e pessoas que publicam comentários negativos em postagens, muitas vezes com o intuito de descarregar suas frustrações e desestabilizar quem postou.

Mais pessoas pensando de forma radical, e não razoável ou racional. A comunicação pode ficar mais brusca.

Agitação mental, o que, em alguns casos, pode levar a insônia.

mprevistos no dia-a-dia (também comuns só pelo fato de Mercúrio estar retrógrado até 03/11).

O lado positivo de Mercúrio/Urano

Fase de novidades tecnológicas e modernizações.

Possibilidade de o pensamento se ampliar e se renovar para quem estiver aberto a isto.

Novas ideias, ângulos e estímulo mental positivo para quem usar o lado positivo do aspecto.

Possibilidade de ser sincero e falar o que se sente, mas, se souber dosar, sem ser agressivo.

Vênus em oposição com Netuno: relações embaçadas

Presente desde sexta-feira (16), e atuando com mais força até terça-feira (20), uma oposição de Vênus com Netuno pode reduzir a clareza sobre relacionamentos e o que se passa neles, tornado tudo mais vago. Por isto, em questões de parceria, será preciso tentar ter mais discernimento, buscando esclarecer detalhes e afastar o excesso de fantasia.

Assuntos financeiros também vão requerer o mesmo exame, destacando que Mercúrio retrógrado por si só já traz mais problemas com compras, produtos e entregas. A oposição alerta: não embarque em parcerias, relacionamentos e investimentos sem prestar a atenção.

Outra possibilidade desta oposição: pode haver aumento de sentimentos de carência, reverberados pela quadratura entre Sol/Saturno, que também assinala chance de sensação de solidão.

As previsões astrológicas para os bons aspectos de Vênus

Vênus, porém, faz bons aspectos com Júpiter, Plutão e Saturno. Os com Plutão e Saturno talvez sejam melhor percebidos a partir da metade da semana.

Estes bons aspectos de Vênus são uma ótima notícia depois de uma semana com outros contatos desafiadores, considerando que estamos em um ciclo lunar que começou em 16/10 bastante polarizado. Inclusive, leia mais sobre as Previsões para a Lua Nova em Libra aqui.

Vênus em trígono com Júpiter de sexta-feira (16) a quarta-feira (21) atua praticamente em paralelo com a oposição de Vênus com Netuno e ajuda a focar no lado positivo de parcerias. Traz desejo de aproveitar o momento e as coisas boas que fazem parte dele.

Vênus em trígono com Plutão atua de segunda-feira (19) a sábado (24) e aprofunda as relações, traz sensação de intimidade, conexão e atração nos relacionamentos. Pode ajudar em recuperações financeiras ou a fechar negócios de maior porte. Pode ser interessante para tratamentos estéticos como limpezas de pele e peelings. Destaque para a quarta-feira (21), em que fica exato.

Vênus em trígono com Saturno, de terça (20) até o dia 27, ajuda a estabilizar relacionamentos e, naqueles em que houver divergências, desejar preservar a relação ou tentar encontrar saídas mais maduras. Ótimo para entrar em contato com velhos conhecidos. Investimentos tendem a ser pautados pelo bom senso. Destaque para o dia do aspecto exato, o sábado (24).

Marte em quadratura com Júpiter e os exageros

As previsões astrológicas para a quadratura entre Marte e Júpiter (presente de 11 a 26/10) alertam para excessos e exageros. Em uma época particularmente agressiva e reativa, com Marte retrógrado (09/10 a 13/11), postura carregadas, em determinados contextos, podem custar caro. Apesar de o aspecto justamente gerar a tentação para agir desta forma, este não é um momento para atuar sem pensar e imprudências.

Também podemos ser excessivos com outras coisas, como excesso de trabalho ou atividades, com propensão à dispersão. Em alguns casos, também pode haver aumento de irritabilidade. Assim, verifique onde pode estar dando um passo maior do que a perna, aceitando atividades em excesso, bem como trate de picos de ansiedade e/ou irritabilidade, possíveis subprodutos deste aspecto.

E, como já foi mais que reforçado, tenha cuidado nas relações em um céu bastante suscetível a conflitos e explosões (essa semana já teve protestos na Tailândia, assassinato de um professor na França e o pleito eleitoral no Brasil com vários episódios de violência).

Ciclos macros de 2020

Júpiter faz sextil com Netuno em outubro, falando da necessidade da manutenção da fé e esperança.

Júpiter também aperta a conjunção com Plutão entre 20/10 e 01/12, com o aspecto exato em 12/11. Conforme explicado no artigo de previsões para 2020, a conjunção pode ter grandes crises, mas também com expansão de alguns segmentos em meio à crise. Possivelmente pode sinalizar a última grande expansão do coronavírus, uma vez que, segundo algumas projeções de especialistas, vacinas tendem a estar disponíveis nos primeiros meses de 2021.

+ Qual é a sua dúvida hoje? O Tarot Online Personare tem o jogo ideal pra você.

+ 2021 é logo ali, descubra o número do seu ano pessoal gratuitamente no Mapa do Ano Personare.

+ Sorteie 13 cartas no Tarot Semestral Personare e decubra como você irá viver cada área da vida nos próximos 6 meses.

+ Como sobreviver a mais um trânsito de Mercúrio Retrógrado em 2020? A gente te ajuda.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski mora no RJ e dá consultas astrológica-terapêuticas pessoalmente ou à distância, focando no que o céu tem a dizer, mas também no que o livre arbítrio pode fazer.

[email protected]