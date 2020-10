Previsões para a Lua Nova em Libra

A Lua Nova de Libra de 2020 inicia às 16h30 do dia 16/10, e pode ter efeitos até 15/11/2020, quando ocorre uma Lua Nova em Escorpião.

Cada lunação pode tocar algum setor no nosso mapa natal, por isso este artigo traz as previsões da Lua Nova em Libra para os 12 Ascendentes.

Mas também é importante conhecer as tendências coletivas da lunação, que, no caso específico, fala de começos e atuar com energia. Entenda os motivos abaixo.

Lua Nova em Libra no seu mapa astral

Nesta Lua Nova em Libra você vai precisar ativar atributos de racionalidade, inteligência, mediação e negociação, pois os temas ligados a relacionamentos, sociabilidade e parcerias é que tendem a ficar em destaque entre 16/10 e 15/11.

Temáticas ligadas à beleza e aprimoramento estético também podem se sobressair. E o desejo de agradar e estar com alguém pode ser mais marcante do que durante a Lua Nova em Virgem (que foi de 17/9 a 15/10).

Por isso, é importante saber que área da sua vida pode ser mais ativada pela Lua Nova. Para isso, você pode ver o seu Horóscopo Personalizado, que traz as previsões para a sua vida baseadas no seu mapa astral. Veja o exemplo a seguir:

Neste caso, a pessoa poderá sentir as tendências da Lua Nova em Libra descritas neste artigo com mais força nos assuntos da casa 1 (entenda as casas astrológicas aqui), porque quando a lunação ocorrer, no dia 16/10, a Lua ainda estará ativando essa casa em seu mapa.

Outra maneira de entender as previsões desta lunação é pelo seu Ascendente (veja o seu signo Ascendente aqui). Use a intuição e a criatividade para mesclar os significados do signo de Libra com as temáticas próprias do seu Ascendente neste mês:

Ascendente em Áries: a área de reflexão e acontecimentos deve ser a das parcerias e relações. Este é um mês bem relacional para quem tem Ascendente em Áries. Vai ser um assunto para se pensar e também para agir. Para quem está em um relacionamento, também pode haver fatos e projetos novos para a parceria. E novos movimentos afetivos podem começar para pessoas solteiras.

Ascendente em Touro: o mês que começa com a Lua Nova em Libra deve ser de muito trabalho, com aperfeiçoamentos e tarefas para desempenhar, para quem tem Ascendente em Touro. Os cuidados com a saúde estão com sinal verde, como marcar consulta, realizar exames, melhorar a alimentação e regularizar a sua rotina.

Ascendente em Gêmeos: se você é pai/mãe, seus filhos provavelmente vão estar em um momento mais vitalizado ou com maior visibilidade. Quem tem Ascendente em Gêmeos pode se voltar mais para o seu lazer e para aquilo que você que dá prazer. A sua criatividade pode estar mais desperta. Para quem faz uso profissional dela, como artistas, é um período positivo para expor seu trabalho para o mundo.

Ascendente em Câncer: o foco vai estar na sua família, vida pessoal, casa, lar, bem como ter um tempo para si mesmo e para os seus. Quem tem Ascendente em Câncer pode curtir um pouco a sua privacidade durante a fase de Lua Nova em Libra. Assuntos emocionais e ligados a rever o passado, assim como questões imobiliárias, podem emergir mais.

Ascendente em Leão: mês bastante baseado em comunicações, ideias e trocas. O plano mental de quem tem Ascendente em Leão pode estar muito ativo, o que favorece escrever, falar, gravar vídeos, fazer postagens, dar cursos ou participar deles. Importância também em temas ligados a vizinhança, circulação, viagens curtas e também contato com parentes e irmãos.

Ascendente em Virgem: os assuntos práticos e financeiros podem ficar mais realçados neste mês, como ganhar e gastar dinheiro, para quem tem Ascendente em Virgem. Se você é autônomo e/ou depende de comissão, pode focar em como ter mais clientes. Se você tem um emprego, vai se mobilizar sobre como gerar melhores resultados para si mesmo e/ou para a empresa.

Ascendente em Libra: este mês marca um momento muito seu, relativo a sua própria individualidade, sobre a qual você tende a ter mais clareza. Colocar-se em primeiro lugar e ter tempo para si mesmo vai ser algo bem importante para quem tem Ascendente em Libra. Seu brilho pessoal também pode ficar maior. Um novo ânimo começa agora.

Ascendente em Escorpião: a Lua Nova em Libra pode acionar suas questões internas, mundo psíquico e espiritual, influências inconscientes. Lidar com o tema da solidão ou de estar na própria companhia, bem como planejamentos de algo gestado e ações de bastidores, podem estar mais em evidência para quem tem Ascendente em Escorpião. Ajudar outras pessoas ou precisar de apoio também pode ocorrer. Bom momento para retiros, trabalhos espirituais e meditação.

Ascendente em Sagitário: mês com importância de grupos, amigos, amizades, trocas, bem como participação em questões coletivas. Quem tem Ascendente em Sagitário pode ficar bastante focado em projetos para o futuro, seja com ideias ou execução.

Ascendente em Capricórnio: total gás no âmbito profissional, projeção, realizações, com muito mais chance de destaque. Temáticas ligadas a objetivos maiores, realizações e vocação também estarão em destaque para quem tem Ascendente em Capricórnio. A Casa tocada pela lunação rege um dos pais, podendo trazer acontecimentos importantes para eles ou ligados a eles.

Ascendente em Aquário: tende a haver ativações ligadas a ensino à distância, especializações, estudos ou então questões filosóficas e de ampliação de visão. E um terceiro grupo são as aspirações, bem como viagens e contatos com o Exterior. Quem tem Ascendente em Aquário pode sentir um toque a mais de entusiasmo e busca por novos horizontes neste mês.

Ascendente em Peixes: podem surgir temáticas ligadas ao dinheiro do outro ou dinheiro em sociedade com outras pessoas. Finanças também vai ser algo importante para quem tem Ascendente em Peixes. Além disso, questões ligadas à sexualidade, sentimentos profundos, intimidade, cirurgias, finais de ciclo, renascimentos, crises ou transformações podem ter destaque no mês da Lua Nova em Libra.

Previsões coletivas para Lua Nova em Libra

Áries está no Ascendente do mapa da Lua Nova em Libra que serve para os brasileiros (até para aqueles que moram no Exterior), e Marte, que é o regente de Áries, está também neste signo, por isto pode-se falar claramente de forte tonalidade ariana nesta lunação libriana.

No seu melhor, Áries tem a ver com iniciativas, marcado senso de individualidade, iniciativas, começos e energia. E, no pior, com agressividade, descontrole e irritabilidade.

Mas a Lua Nova ocorre em Libra, que é oposto e complementar a Áries. Então, este é um mês de lidar com o outro, seja para fazer coisas com ele, propor parcerias, buscar contatos, ou ainda ter de entrar em negociações, em alguns casos nem sempre amistosas, quando se sentir que os direitos pessoais estão ameaçados. Libra, apesar de moderado, tem uma grande motivação por justiça.

Além disso, Libra é um signo muito voltado para questões afetivas, dando relevo a elas, seja para relacionamentos existentes, novos ou para a busca por um relacionamento afetivo.

“Quadratura em T” no mapa de lunação: dinamismo e/ou tensões

Marte em Áries está oposto a Lua e Sol em Libra e estes três planetas formam quadratura, que é um aspecto de desafio, com Júpiter, Plutão e Saturno em Capricórnio, o signo das realizações e responsabilidades.

A figura formada é uma “Quadratura em T”, com um ponto focal em Capricórnio, o signo dos objetivos, uma configuração de tensão, mas também de dinamismo. Como tudo isto vai se manifestar?

No melhor, vai conjugar individualidade, motivação e energia de Áries com diálogos e negociações de Libra em prol de projetos de Capricórnio.

Marte e um Ascendente em Áries no mapa da Lua Nova em Libra indicam vontade de agir e começar, mas, com a retrogradação de Marte, pode haver um tempo gasto de elaboração até dar partida, ou muitos aperfeiçoamentos para as ações.

Além disso, Marte quadra Saturno, marcando um mês, ainda, de muitas responsabilidades. Porém, também pode haver desafios nas temáticas acima, dependendo do contexto da pessoa.

Por exemplo, em muitas situações a vontade pode ser de explodir (algo ariano, um signo esquentado), o que nem sempre pode ser conveniente para um determinado objetivo ou circunstância (Capricórnio) e exigir uma moderação (Libra) que não seria desejada, mas necessária.

Contexto político de disputas e ataques

Ademais, o mês pode ser bastante explosivo para muitas parcerias, com um grande tom de impaciência (Marte retrógrado em Áries), ocasionando embates de poder e conflitos.

É importante lembrar que este mapa de lunação precede em um mês o primeiro turno eleições no Brasil, que vão ocorrer na Lua Nova de Escorpião, prometendo disputadas acirradas – e, não raro, desleais, como candidatos que já foram assassinados por opositores.

Pode haver forte tendência à polarização, em que nem sempre será fácil manter a elegância (o lado positivo de Libra), havendo, em alguns casos, contudo, doses de fingimento e de improváveis alianças de última hora com o fim de ganhar o pleito.

Como Júpiter, Plutão e Saturno estão na Casa 10, pode-se imaginar também muitos ataques a governos, mas também integrantes de governos promovendo ataques.

Este é um mês “quente”, não só no Brasil, como no mundo. As eleições americanas ocorrem exatamente durante este mapa de lunação, no dia 03/11.

Na vida pessoal, se não houver equilíbrio (algo ligado a Libra, o signo da Lua Nova), a tendência pode ser a de não haver negociação, partindo para brigas e conflitos.

Porém, em muitos casos, o lado ariano também pode ser uma necessidade, a de se ser mais autêntico com o próprio espaço e individualidade.

Áries em destaque também vai indicar um mês com muita vontade de empreender começos, mas em que também pode haver travas internas ou externas, atrasos e processos de revisão, por causa da retrogradação de Marte e de Mercúrio no mapa de lunação.

Porém, de qualquer forma, é um Ascendente que traz força para isto, para ter mais iniciativa e buscar se lançar. O espírito combativo, bem usado, pode ser um grande aliado neste mês. Fazer algo ariano: lutar pelo que se quer.

Contudo, isto só vai funcionar se puder ser ético, sem passar por cima dos outros, o que, infelizmente, é uma possibilidade deste período.

Previsões para o Amor em novembro

Só o fato de a lunação ser em Libra já traz destaque para o amor, o que é uma ótima notícia para solteiros em busca de um par ou então de alguém para curtir.

Há a particularidade de Vênus estar oposto a Netuno, e isto pode funcionar de muitas formas, para solteiros e comprometidos, como:

romantismo, curtir a parte boa da vida;

mas também potencial de decepção, como você ter um primeiro contato com uma pessoa e ela não ser exatamente o que se esperava;

possibilidade de se encantar, mas também se enganar ou de ser enganado (atenção para golpes neste mês, em todas as áreas, e não só no amor);

ficar sonhando com algo ou alguém do passado que não está disponível, não saber lidar com o real, seja a pessoa com quem você está ou a sua situação do momento, se for solteiro.

Esta oposição também diz respeito à vida social, que é importante em uma lunação libriana, um signo sociável, mas pode trazer alguns furos em compromissos combinados, às vezes por fatores de ordem maior.

Além disso, no meio de uma lunação energética, vai simbolizar o nosso lado com preguiça e que às vezes vai querer paz e descanso, coisa que, porém, não vai ser muito possível neste mês, como a análise da “Quadratura em T” já mostrou.

Vênus em Virgem na Casa 6, da saúde, porém, pode trazer uma apreciação por experimentar uma alimentação mais saudável e um estilo de vida mais saudável para muitas pessoas.

Como Vênus ocupa uma casa de emprego, esta vai ser uma questão importante nesta lunação, em um ano em que muitos empregos foram perdidos com a pandemia. A oposição com Netuno mostra que pode haver empregos, mas talvez pagando menos do que se esperava.

Porém, com Ascendente em Áries, o mote desta lunação vai ser iniciativa, inclusive nesta área. Ir à luta (Áries) e usar o poder de envolvimento (Vênus) para convencer que você é o candidato para aquela vaga.

Comunicações impactantes e mudança de pensamento

Mercúrio se opõe a Urano, ambos em casas financeiras. Isto pode indicar um mês de possibilidade de notícias inesperadas neste assunto, como receber a notificação de um imposto, uma despesa com a qual não se contava ou de uma multa.

Também pode funcionar, ainda, como repensar algumas questões financeiras e materiais. A oposição também abre campo para novas ideias e criatividade neste âmbito, para pensar em novas formas de ganhos desde que o pensamento, à moda de Urano, “saia fora da caixinha”.

Também pode gerar questionamentos e crises, o que nem sempre é negativo, pois, sem isto, não mudamos. Podem surgir temas mais intensos ligados a questões emocionais, bem como à sexualidade.

Pode ser um posicionamento muito bom para quem busca terapias e curas, desde que esteja aberto a lidar com profundidade e nem sempre ouvir coisas agradáveis, e sim, as que forem necessárias, capazes de provocar mudanças.

As conversas podem ser esclarecedoras, surpreendentes, mas também contundentes, em um mês com menos “papas na língua”, talvez um pouco mais suavizado para quem fizer uso da energia libriana, que, apesar de tudo, tenta moderar e equilibrar o que diz.

Porém, no meio de pressões e irritabilidade a tendência vai ser predominar uma faceta mais impulsiva, que diz a verdade doa a quem doer, o que pode ocasionar rupturas ou então tensões.

Áries no Ascendente e Marte neste signo, como já foi dito, dão um tom aguerrido ou então agressivo a este mês, que pode ser bem ou mal-usado, seja para reivindicar algo que é justo (um tema de Libra, o signo desta lunação) e se posicionar ou para ser gratuitamente agressivo por uma necessidade de ter poder e sobrepor ao outro.

Bem usada, a oposição de Mercúrio com Urano pode trazer muita inspiração e fazer surgirem novos ângulos, com um potencial de mudança na forma de pensar e entender alguns assuntos.

Além disso, traz também, muita abertura, a novidades e tecnologia. Mas, como está retrógrado, não sem alguns pequenos atrapalhos no meio e/ou adaptações e ajustes.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski mora no RJ e dá consultas astrológica-terapêuticas pessoalmente ou à distância, focando no que o céu tem a dizer, mas também no que o livre arbítrio pode fazer.

[email protected]