Começa Mercúrio Retrógrado: previsões astrológicas de 12 a 18 de outubro de 2020

Eis uma das semanas mais tensas do ano. Sol, Marte e Plutão interagem entre si em ângulos astrológicos de desafio e começa Mercúrio retrógrado. Veja primeiro o resumo das previsões astrológicas:

Durante toda a semana: Sol em oposição a Marte e em quadratura com Júpiter. E ainda Mercúrio em oposição a Urano e em sextil com Vênus.

Sol em oposição a Marte e em quadratura com Júpiter. E ainda Mercúrio em oposição a Urano e em sextil com Vênus. Terça (13): Começa Mercúrio retrógrado no signo de Escorpião, que pode aumentar os problemas de comunicação no dia a dia.

Começa Mercúrio retrógrado no signo de Escorpião, que pode aumentar os problemas de comunicação no dia a dia. Quinta (15): Sol começa oposição a Plutão.

Sol começa oposição a Plutão. Sexta (16): Primeiro dia de Lua Nova em Libra, que será marcada por todos esses acontecimentos astrológicos no céu coletivo, e Trígono entre Vênus e Júpiter.

Primeiro dia de Lua Nova em Libra, que será marcada por todos esses acontecimentos astrológicos no céu coletivo, e Trígono entre Vênus e Júpiter. Domingo (18): Quadratura entre Sol e Saturno.

Não é o momento para ser imprudente e colocar as pessoas em cheque. Há forte possibilidade de estarmos em desequilíbrio e há potencial de impulsividade, discursos mais incisivos e polêmicas.

As previsões astrológicas foram feitas com base no céu astrológico coletivo. Para ver as previsões para a sua vida, a partir dos seus dados astrológicos pessoais, estão no Horóscopo Personare.

Sol em tensão com Marte, Júpiter, Plutão e Saturno

Esta semana é uma das mais tensas de 2020 por causa dos aspectos difíceis envolvendo o Sol:

oposição com Marte (que começou no dia 11/10)

quadratura com Júpiter e Plutão de 12 a 18/10

uma quadratura com Saturno, a partir da quinta (15)

As tendências desses dois primeiros aspectos são irritação, pavio curto, correria, ansiedade, exageros, irritabilidade e crises. E ainda possibilidade de egos desordenados e amplificados, gerando disputas de poder.

Você sabe com que área da sua vida o Sol está se relacionando agora? Pode ser que você sinta essas questões mais nas questões sobre sua casa ou em seus relacionamentos ou no que envolve a carreira.

Para entender isso, você pode ver, gratuitamente seu Horóscopo Personalizado. A casa estará destacada como na imagem abaixo e você pode entender o que são casas astrológicas aqui.

Por causa disso, tudo pode parecer maior e mais intenso do que de fato é. Neste contexto astrológico, não é indicado fazer nada que aumente mais a tensão, como tocar em temas delicados, não agir com respeito com as pessoas, responder ou provocar conflitos.

Se surgir alguma crise, motivada por questões familiares, financeiras, profissionais, afetivas, emocionais ou de saúde, lembre-se deste cenário muito intensificado e que, com o passar dos dias, pode haver melhor perspectiva.

Excesso de desconfiança, radicalismo e paranoias podem ocorrer. Algumas pessoas poderão ter, na saúde, inflamações ou quadros críticos ou acidentes que demandem emergências.

É muito provável que tudo isto se reflita no coletivo, em que o clima pode estar bastante belicoso nas interações (alô, redes sociais!), no cenário político (e temos processo eleitoral no Brasil e nos Estados Unidos). Há mais chance de protestos e confrontos em vários países.

As previsões astrológicas a partir desses aspectos destacam a possibilidade de aumento de perdas e mortes por motivos diversos, desde violência até fenômenos da natureza ou incêndios.

Há possibilidade de haver a notícia de perda de alguma figura masculina importante.

Sol em quadratura com Saturno ou como lidar com responsabilidades

Já a quadratura do Sol com Saturno, da metade da semana em diante, pode surgir como baixa de vitalidade, necessidade de lidar com problemas, responsabilidades e "aquele banho de realidade" em alguma questão.

Maior sobrecarga e preocupação podem estar mais presentes. Algumas pessoas podem sentir isso na autoestima, com maior cobrança pessoal. Tom de seriedade pode marcar estes dias.

Mercúrio retrógrado na terça-feira

Começa, na terça-feira (13), começa Mercúrio retrógrado, que vai até 03/11. Este é um período que requer muita paciência. O dia a dia tende a ficar mais atrapalhado e com mais falhas em aparelhos, na Internet e nos sistemas.

Além disso, com Mercúrio retrógrado, podemos nos distrar mais facilmente, o que significa mais erros. A mente também pode não estar tão clara.

Não é a melhor fase para tomar decisões importantes. Todavia, do lado positivo, assuntos e pessoas do passado podem voltar, já que é uma época de revisão e reflexão.

Neste artigo, você pode entender as previsões de Mercúrio retrógrado na sua vida (alias, se você quer saber quais são os planetas retrógrados de 2021, leia este artigo aqui).

Mercúrio: entre os elogios e o radicalismo

Mercúrio nesta semana faz dois aspectos: um mais positivo e outro desafiador.

O fluente é um sextil com Vênus, que pode trazer mais gentileza e elogio para as conversas, prazer de conversar, trocar e se distrair. Há estímulo especial para a vida social e cultural. Aproveite para lançar mão da simpatia!

Já a oposição com Urano, presente até 23/10, tem dois lados:

O lado negativo de Mercúrio em oposição a Urano

Pode haver aumento de haters e pessoas que publicam comentários negativos em postagens, muitas vezes com o intuito de desestabilizar ou descarregar frustrações. Se acontecer com você, pense se vale a pena entrar em polêmicas ou se é melhor ignorar/excluir o comentário.

Potencial de notícias mais chocantes.

Mais pessoas pensando de forma radical, e não razoável.

Imprevistos no dia-a-dia (também comuns só pelo fato de Mercúrio estar retrógrado).

O lado positivo de Mercúrio em oposição a Urano

Pode haver mais novidades tecnológicas nessa fase.

Possibilidade de o pensamento se ampliar e se renovar para quem estiver aberto.

Novas ideias, ângulos e muito estímulo mental positivo para quem usar o lado positivo do aspecto.

Ótimo contato entre Vênus e Urano

Ocorrendo desde a semana passada e presente até a terça-feira (13), há o ótimo contato entre Vênus e Urano. E essas são as tendências para o período:

Negócios, compras ou vendas inesperadas e positivos podem surgir.

Bom para compras práticas (mas não mais a partir da retrogradação, no dia 13).

A vida social também pode ter movimentos surpreendes e positivos, como ressurgir alguém ou aparecer um convite de última hora.

No amor, o contato sugere quebra de rotina. Pode ser interessante prestar a atenção em alguém para quem habitualmente você não daria chance, pois dali pode surgir algo.

Vênus em oposição a Netuno a partir de sexta

A partir de sexta-feira (16), Vênus faz aspecto positivo com Júpiter e uma oposição com Netuno. O trígono Vênus/Júpiter pode colocar um toque de humor e coisas boas em uma semana que pode ter tido crises, preocupações e desafios. Então, é muito bom ter este aspecto para ajudar a amenizar.

A oposição de Vênus com Netuno, porém, pode aumentar a carência. Algumas pessoas, quando este aspecto ocorre, sonham com alguém do passado ou sentem falta de algo em suas vidas.

Mas o aspecto também pode aparecer como uma necessidade de ter momentos para relaxar e evadir emocionalmente em meio a pressões.

Mercúrio retrógrado já é um período complicado para compras, mas, com a oposição de Vênus com Netuno pode ser ainda mais, pois há mais chance de equívocos e menor clareza (como comprar o que não precisa, não ter a ver com você ou que não ser o que se esperava).

Há potencial de encontros serem desmarcados por algum motivo de força maior, como gripe ou problema familiar. Aliás, desmarcações/remarcações são muito comuns com Mercúrio retrógrado.

Mantendo a fé e a esperança acesas

Outubro vai ser o último mês do sextil entre Júpiter e Netuno, falando no poder da fé e da esperança. Assim, se você tem algum obstáculo para ultrapassar ou espera dias melhores, pode ser importante acionar a sua fé.

Para quem tem conexão com o plano espiritual, pode ser muito útil lançar mão de recursos como meditação, visualizações e orações para acalmar em meio a exigências e tensões.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski mora no RJ e dá consultas astrológica-terapêuticas pessoalmente ou à distância, focando no que o céu tem a dizer, mas também no que o livre arbítrio pode fazer.

[email protected]