Previsões astrológicas de 5 a 11 de outubro de 2020

Esta semana tem Vênus em trígono com Urano, que estimula as interações. Aproveite a última semana antes de Mercúrio retrógrado para a tomada de decisões práticas, e também certa leveza antes de uma semana que vai ser bem mais tensa, segundo as previsões astrológicas.

Última semana de Marte em quadratura com Saturno , aspecto que, desde meados de agosto, pode estar trazendo muita sobrecarga.

, aspecto que, desde meados de agosto, pode estar trazendo muita sobrecarga. Últimos dias de Mercúrio direto : se você tem assuntos para dar andamento (como ingressar com um processo judicial, encaminhar documentação), faça antes de Mercúrio retrógrado.

: se você tem assuntos para dar andamento (como ingressar com um processo judicial, encaminhar documentação), faça antes de Mercúrio retrógrado. A partir de quinta-feira (08): o Sol quadra Júpiter. Tendência de excessos e aumentar a dispersão e ansiedade.

o Sol quadra Júpiter. Tendência de excessos e aumentar a dispersão e ansiedade. Sexta-feira (09): começa a Lua minguante, quando, de modo geral, há certo recolhimento. Tempo mais de avaliar do que de lançar.

começa a Lua minguante, quando, de modo geral, há certo recolhimento. Tempo mais de avaliar do que de lançar. A partir de domingo (11): uma oposição entre Sol e Marte agita e pode trazer aumento de acidentes e agressividade.

As previsões astrológicas foram feitas com base no céu astrológico geral. Essas são tendências que podem ser sentidas por todos. As previsões para a sua vida, em que você pode analisar os seus trânsitos astrológicos pessoais, com base no seu mapa astral, estão no Horóscopo Personare.

As previsões astrológicas antes de Mercúrio retrógrado

Mercúrio se opõe a Urano nesta semana, aspecto que vai ficar presente até 23/10, por causa da retrogradação de Mercúrio.

Bom, vamos primeiro a Mercúrio retrógrado, que vai começar na terça-feira (13) e vai estar presente até 03/11. A época é conhecida pelo aumento de atrapalhos e falhas de sistemas no dia a dia, maior indecisão e chance de ter que mudar esquemas.

Aproveite esta última semana com Mercúrio direto para dar andamento a assuntos burocráticos, comprar passagens aéreas ou tomar outras decisões práticas.

Este é o último período de Mercúrio retrógrado de 2020. Quer se preparar para 2021? Aqui estão todos os planetas retrógrados do próximo ano.

A oposição de Mercúrio com Urano, por sua vez, também pode trazer alguns contratempos no dia a dia, com falhas e situações imprevistas. Podem surgir notícias que choquem ou surpreendam. As pessoas também podem ficar mais contundentes e radicais nos pensamentos e nas comunicações, por isto, se não quiser polêmicas, não faça também postagens ou declarações que inspirem isso.

Porém, no lado positivo, a oposição de Mercúrio com Urano tem potencial de gerar estímulos, trazer novas ideias e mais insights. Novos ângulos emergem e caminhos podem ser apontados. O aspecto também favorece modernizações.

Vênus/Urano e o favorecimento de novidades

Um ótimo aspecto permeia a semana, o trígono entre Vênus e Urano, exato no sábado (10), prolongando-se até terça-feira (13). Veja abaixo como o aspecto pode se manifestar. Não sabe o que é um trígono? Vem aqui.

Em meio a isto, Mercúrio também faz um sextil com Vênus, presente até 15/10, o que pode aumentar a sociabilidade e tornar as conversas e passeios mais agradáveis. É um contato bem estimulante e positivo para trazer leveza em meio a tensões. E traz um caminho mais suave para as comunicações, para quem usar esta via e não for para a de Mercúrio/Urano, que é mais contundente.

Sol em quadratura com Júpiter e Plutão e oposto a Marte

A partir de quinta-feira (08), durando uma semana, o Sol faz quadratura com Júpiter. Este aspecto pode tender aos exageros, seja nos gastos, comida, autoconfiança ou até arrogância.

Outra forma de a quadratura atuar é a possibilidade de maior indisciplina, aos nossos momentos “cigarra”, em que queremos mais curtir a vida do que focarmos em algo, ou, ainda, a maior ansiedade ou a tendência a querer agarrar todas as oportunidades e ter muitos compromissos. Observe, assim como os exageros jupiterianos poderão acontecer para você.

Mas o Sol também vai se opor a Marte e quadrar Plutão. O início do aspecto mais exato começa no domingo (11), mas algumas pessoas podem começar a sentir antes.

A oposição do Sol com Marte, turbinada pelo aspecto com Júpiter, pode aumentar a impaciência, a correria e a agressividade. Provavelmente isso vai ser mais visível na semana que vem.

O Sol transita por Libra, trazendo, com estes aspectos, o desafio de conseguir manter o equilíbrio e o bom senso, qualidades librianas, em meio a estímulos que podem ser mais agressivos, como provocações de outras pessoas e/ou a situações de algum tipo de crise.

Atenção especial: cuidado com acidentes e situações de risco.

Marte com Plutão: não é hora de brincar com o perigo

Enquanto a quadratura de Marte com Saturno está na última semana de maior proximidade, a quadratura de Marte com Plutão está a todo vapor, inclusive com o aspecto exato na sexta-feira (09). Vale, assim, algumas dicas para lidar melhor com esta combinação.

Não é hora de brincar com o perigo. Dirigir em alta velocidade? Nem pensar! Transitar por áreas complicadas em horários perigosos? Apenas não! Comprar briga com pessoas com este tipo de perfil? Vale mesmo a pena?

Maior potencial de assaltos ou situações de tensão.

Podem surgir alguns medos e desconfianças até 18 de outubro. Busque administrar estas emoções e paranoias.

Dimensione bem a sua agressividade e assertividade para não se exceder.

Crises também podem surgir, mas o aspecto, no seu positivo, favorece transformações.

Atenção com desgaste energético, que pode ser maior com este aspecto.

Como lidar com Marte em quadratura com Saturno

Marte vem fazendo quadratura com Saturno desde meados de agosto e esta é a última semana do aspecto mais exato. Este contato tem sido responsável pela sensação de mais responsabilidade e preocupações, e, eventualmente, de cansaço.

Mantendo a fé e a esperança acesas

Outubro vai ser o último mês do sextil entre Júpiter e Netuno, falando no poder da fé e da esperança. Assim, se você tem algum obstáculo para ultrapassar ou espera dias melhores, pode ser importante acionar a sua fé.

Para quem tem conexão com o plano espiritual, pode ser muito útil lançar mão de recursos como meditação, visualizações e orações para acalmar em meio a exigências e tensões.

