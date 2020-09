Numerologia: previsões para o Amor em Outubro de 2020

Um choque entre o que é seguro (simbolizado pelo ano 4) e o risco (representado pelo mês com energia do número 5) pode marcar as previsões para o amor em Outubro, segundo a Numerologia.

O mês tende a ser marcado por alguma crise que abala a segurança, a estrutura e a saúde. Será preciso se adaptar a certos imprevistos e surpresas, com perseverança e resiliência. E buscar soluções inventivas, talvez até então não testadas, para que possamos superar limitações, demoras e dificuldades.

Entenda os números: 2020 é um Ano Universal 4 (2+0+2+0 = 4) e Outubro é um mês universal 5 (1+0+2+0+2+0 = 5)

As estratégias para a mudança (apontadas pela simbologia do 5) podem vir do trabalho em equipe (conforme o 4 mostra), ou seja, da união de esforços formais (4) e informais (5).

Esse esforço em conjunto pode ser mutuamente amparador para que possamos vislumbrar novidades e progresso em relação ao que vem nos travando, reprimindo e limitando. O antigo (4) e o novo (5) precisarão se dar as mãos em outubro.

As previsões para o Amor para sua vida

Você pode ver as tendências completas para a sua vida nas Previsões Numerológicas, mas abaixo você pode ler um resumo das previsões para o Amor para a sua vida em Outubro. Para isso, você precisa saber o seu Ano Pessoal.

ANO PESSOAL 1 – TRIMESTRE PESSOAL 5 – MÊS PESSOAL 2

Se você não está em um relacionamento

Em outubro, quem está no Ano Pessoal 1 viverá o trimestre pessoal 5 e o mês pessoal 2. Isso significa dizer que tem lado seu que pode querendo se relacionar (a conjunção 1 e 5).

Só que para isso acontecer será preciso vencer uma tendência que estará forte: a necessidade de olhar mais para si e querer lidar com seus próprios projetos pessoais. A tendência é de que sua mente esteja fervendo de ideias e seu ímpeto de buscar e implementar novidades esteja mais forte.

Então, se realmente iniciar a relação, tente dividir bem seu tempo entre a vida a dois e seus projetos.

Se você está em um relacionamento

Será muito importante o diálogo neste mês. É possível que você passe pelo conflito de, por um lado, querer focar-se exclusivamente naquilo que quer estudar, aprender e desenvolver e, por outro, sinta desejo por companhia, por curtir a vida a dois, por dar e receber apoio e afeto.

Então, conversando com a pessoa parceira, você pode contar com o amparo estimulante de seu par para poder se embrenhar em um novo desafio ou experiência.

Além disso, alguma divergência poderá ocorrer entre vocês e ter o ímpeto de chutar o balde. Calma. Em vez de tomar uma decisão precipitada, procure resolver as diferenças. Assim você colocará o nível de união entre vocês num ponto mais satisfatório e prazeroso.

ANO PESSOAL 2 – TRIMESTRE PESSOAL 6 – MÊS PESSOAL 3

Se você não está em um relacionamento

Neste mês, você se depara com três ciclos que compartilham de um atributo em comum: o romantismo. Os números 3, 6 e 2 apreciam consideravelmente a vida a dois, a sedução, a troca de carinho e o companheirismo.

Sendo assim, em outubro você pode começar um relacionamento e ter a oportunidade de dar vazão à sua afetuosidade e desejo de dar e receber amor.

Se você está em um relacionamento

Eis um mês que você pode sentir forte desejo de expressar bastante o seu afeto pela pessoa parceira. Também você pode ansiar por receber o amor em doses maiores, mais expressivas, românticas e cativantes.

Aproveite para curtir bastante a companhia de seu par, estreitarem o laço afetivo e a afinidade intelectual, conversando com mais frequência com a pessoa amada. Busque meios criativos e notórios de demonstrar seus sentimentos, seja falando explicitamente o quanto ama a pessoa parceira, espalhando bilhetes e mensagens carinhosos, bem como por meio de presentes.

O romantismo está no ar. Desfrute!

ANO PESSOAL 3 – TRIMESTRE PESSOAL 7 – MÊS PESSOAL 4

Se você não está em um relacionamento

Por mais que outubro venha com romantismo maior neste Ano Pessoal 3, desejando mais elogios, atenção e o amor, talvez você também sinta maior desconfiança (a energia dos números 4 e 7 indica que relacionamentos têm de ser algo sério, compromissado, duradouro).

E se não encontrar essa sensação ao lado de alguém, pode ser que você prefira manter-se sem compromisso fixo. Se conseguir que esses pré-requisitos sejam atendidos, poderá, sim, construir uma vida afetiva íntima e prazerosa ao lado de alguém.

Se você está em um relacionamento

Pode ser que algumas preocupações, especialmente familiares, profissionais, financeiras e sobre a pessoa parceira, alterem o seu humor em outubro.

Conte com o apoio de seu par para superar esses medos e sentir maior segurança em seu relacionamento. Daí poderá ir se soltando gradualmente neste mês e curtir um novo nível de intimidade e estabilidade em sua vida a dois.

ANO PESSOAL 4 – TRIMESTRE PESSOAL 8 – MÊS PESSOAL 5

Se você não está em um relacionamento

Um lado seu pode querer mais liberdade e outro desejar um compromisso sério, estável e duradouro. Como o 4 e o 8 se reforçam, a tendência a construir um laço afetivo pode vencer.

A mudança que é possível de acontecer neste mês pode ser justamente a edificação das bases de um relacionamento amoroso. Se ainda tiver um espaço de autonomia, especialmente para dar conta das maiores responsabilidades (profissionais ou familiares) em outubro, melhor ainda.

Se você está em um relacionamento

Pode ser que alguma crise ou oportunidade na sua vida demandem reestruturação na sua vida profissional e familiar. Pode ser uma mudança de endereço, por exemplo.

Pode ser essencial contar com o amparo de seu par, a fim de superar alguma instabilidade. Do mesmo modo, pode ser você quem vai oferecer esse apoio, inclusive financeiro, à pessoa parceira. O importante será se adaptar a algo diferente que poderão viver neste mês de outubro. E isso poderá fortificar o laço de união entre vocês.

ANO PESSOAL 5 – TRIMESTRE PESSOAL 9 – MÊS PESSOAL 6

Se você não está em um relacionamento

Você pode perceber o romantismo em alta em você neste mês, assim como o desejo de viver uma história de amor intensa e marcante. Há condições para conhecer alguém, possivelmente de outra cidade ou mesmo país.

O potencial de uma aventura romântica e sexual é forte em outubro. Caso queira que este laço seja duradouro, você e a outra pessoa precisarão fazer uma mudança considerável para esta história tomar um rumo diferente.

Se você está em um relacionamento

Eis um mês que marca o fim de um ciclo entre você e seu par. Caso vocês venham tentado superar as divergências e insatisfações, e não estão mais conseguindo fazer o vínculo ser renovado, outubro poderá ser o período do ponto final entre vocês.

Mas se estão mudando, buscando soluções e novidades para o relacionamento ser reciclado, este mês poderá marcar o resgate do romantismo. Diálogo e disposição de cada qual ceder um pouco e se comprometerem de corpo e alma num novo nível de união serão fundamentais.

ANO PESSOAL 6 – TRIMESTRE PESSOAL 1 – MÊS PESSOAL 7

Se você não está em um relacionamento

Por mais que o romantismo esteja no ar e o desejo de começar um vínculo repleto de companheirismo e intimidade encontre-se favorável em outubro, você pode precisar superar o medo da traição, do abandono e de não receber aceitação da outra pessoa.

Também existe inclinação a preferir ficar mais na sua, estudando e aprendendo como desenvolver um novo projeto.

Se você está em um relacionamento

Você pode desejar iniciar um ciclo de mais intimidade e companheirismo na sua vida a dois. E, para isso, precisará superar alguns medos neste mês, tal como o de perder a pessoa parceira ou alguma paranoia de traição.

Em vez de se fechar, com insegurança quanto a revelar esses receios e desejos, é hora de ter coragem e iniciativa para revelar tudo isso para seu par. Proponha também novidades que vão criar um novo nível de união e comunhão entre vocês.

ANO PESSOAL 7 – TRIMESTRE PESSOAL 2 – MÊS PESSOAL 8

Se você não está em um relacionamento

As previsões para o amor em outubro na sua vida falam de aproveitar o potencial materializador do 8 para se envolver emocional e intimamente com alguém. Porque os números 2 e 7 apontam para desejo maior de vínculo profundo, intenso e mutuamente apoiador.

Todavia, esses números também revelam grande desconfiança. Então, você terá de superar esses obstáculos para começar a construir uma vida a dois.

Se você está em um relacionamento

Por um lado, você pode estar com uma postura mais dura, crítica e autoritária em seu relacionamento. Por outro, com atitude mais passiva e emocionalmente fechada. E isso pode gerar algum conflito de poder, algum embate de vontade entre você e seu par.

Ora agindo de forma submissa, ora ditatorial. O aprendizado é encontrar o tom diante de alguma divergência, especialmente financeira, com a pessoa parceira. Agir de modo mais justo, maduro e diplomático na sua vida a dois.

ANO PESSOAL 8 – TRIMESTRE PESSOAL3 – MÊS PESSOAL 9

Se você não está em um relacionamento

Em outubro, o romantismo estará maior. Você pode perceber desejo mais forte de viver intensamente uma história de amor. As emoções estarão fervendo em você, com ímpeto significativo de receber atenção, elogio, presentes e amor.

Poderá aproveitar o potencial de concretização do Ano Pessoal 8 para efetivar uma relação. E começar a construir as bases deste vínculo, o qual demandará mudança no mês que vem para continuar estabilizando.

Se você está em um relacionamento

Você poderá se perceber mais carente em seu relacionamento neste mês, com desejo por mais intensidade emocional, romantismo e atenção de seu par.

Procure expressar esse anseio e crie uma atmosfera de mais sedução no dia-a-dia, a fim de ter esse novo nível de prazer e satisfação ao lado de seu par. Tudo isso será essencial para reestruturar sua vida a dois, a qual vem demandando mais maturidade e senso prático desde o início do ano.

ANO PESSOAL 9 – TRIMESTRE PESSOAL 4 – MÊS PESSOAL 1

Se você não está em um relacionamento

Outubro é um mês excelente para iniciar uma relação. Porque tem o potencial de conquista do 1 e do 9, bem como a capacidade de materializar uma meta que vem da conjugação do 4 e do 1.

Então, tenha a coragem de tomar a iniciativa para conquistar alguém e procure construir gradativamente as bases desta relação.

Se você está em um relacionamento

Como o 1 e o 9 deste período simbolizam uma mudança significativa, o fim e o início de um ciclo, aproveite para deixar ir embora algum hábito que vem atrapalhando sua vida amorosa.

É um mês apropriado para desapegar-se e iniciar a construção de comportamentos mais assertivos e criativos que podem trazer novo estímulo para seu relacionamento.

Também será importante dividir o seu tempo entre seus próprios projetos e maiores responsabilidades na vida a dois, com uma doação maior a oferecer seu amparo para a pessoa parceira.

+ Quer saber o panorama da sua vida amorosa hoje? Jogue uma amostra grátis do Tarot do Amor.

+ Leia previsões baseadas em todo o seu Mapa Astral no seu Horóscopo Personalizado.

+ Leia suas tendências para os últimos 3 meses de 2020 nas Previsões Numerológicas.

+ Tem Libra no seu Mapa Astral? Descubra tudo sobre o signo de Libra aqui.

Yubertson Miranda

Yubertson Miranda é numerólogo, astrólogo e tarólogo e é graduado em Filosofia. Ama encontrar significado nos eventos do dia a dia. É autor das análises numerológicas do Personare.

[email protected]