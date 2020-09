Carta de Tarot de Outubro: A Imperatriz

Majestosa em seu trono, plena de amor e beleza, a Imperatriz chega para nos agraciar com as suas bençãos, indicando a direção do caminho da felicidade e da realização. Seus mistérios se revelam em sua imagem. Ela é a carta de Tarot de outubro de 2020.

O arcano III mostra uma rainha sentada sem seu trono de pernas abertas como uma mulher em posição de parto, prestes a dar a luz, simbolizando fertilidade e abundância através dos nascimentos e da colheita.

A carta de tarot de outubro é segura seu cetro, símbolo da autoridade, junto ao seu corpo, no colo, perto dos seus seios, com a mão esquerda, a mão do coração, dizendo que reina pelo amor e tem seus seios fartos de leite, prontos para alimentar seus filhos.

Podemos resumir a Imperatriz como o símbolo da beleza, do amor, da fertilidade, da abundância, da prosperidade e da saúde. Ela é a grande mãe, portanto, ela é a própria natureza e vida.

Como chegamos ao Tarot de Outubro

Sete meses depois da carta a Morte sair para Março de 2020 e anunciar as profundas transformações globais que ainda impactam o mundo, a Imperatriz chega em sua posição de parto, anunciando a vida.

A Imperatriz pode ser considerada o prenúncio de um novo mundo. Apesar desta previsão ser mensal, podemos tranquilamente, entender que a mensagem da combinação do arcano de outubro, A Imperatriz, com o de setembro, a Temperança, e o Sol, arcano do próximo mês, vai muito além desse período de três meses.

Os significados desta combinação de cartas para estes meses podem se estender por um período maior do que se imagina, chegando até 2021, indicando outras poderosas transformações globais em longo prazo que apontam na direção do progresso, da sucesso, equilíbrio e harmonia.

Falaremos sobre isso em nos próximos meses. Por agora, vamos nos dedicar à outubro.

O tarot e a pandemia

Como tem sido divulgado pela mídia, estamos muito perto da vacina. Olhando para essa questão da Pandemia e da vacina através da carta A Imperatriz, podemos dizer que outubro traz notícias, não só sobre avanços, mas sobre conquistas e realizações concretas.

O parto e o nascimento simbolizados pela carta de tarot de outubro indicam que algo nasce, vem ao mundo após ter sido gestado e desenvolvido.

Saúde é um dos temas da Imperatriz, que está muito bem posicionada e potencializada na sequência de arcanos do ano. Isso traz reforço e potência, sugerindo que as pesquisas feitas na busca de tratamentos e da vacina para a Covid-19 possam abrir caminhos para novos e importantes avanços nas questões de saúde coletiva de forma geral.

As boas notícias do Tarot de outubro não decretam o fim da pandemia. Ainda não estamos imunizados e o vírus continua a se espalhar, infectando muitas pessoas, levando um grande número ao óbito. Como a Imperatriz reina com o coração, sendo a grande Mãe zelosa pelos seus filhos, a direção que ela também aponta é a do cuidado consigo próprio e com as outras pessoas, da empatia, da responsabilidade social e afetiva.

Portanto, faz-se mais que necessário manter todos os protocolos de saúde. Higienize-se, lave as mãos, troque a roupa quado chegar em casa, mantenha distanciamento social e use máscara quando estiver fora de casa. Além da sua segurança e a das pessoas a sua volta, é um gesto de amor, altruísmo e cidadania.

O Tarot e o Amor

Períodos representados pelo Arcano A Imperatriz são particularmente favoráveis para o amor em vários sentidos. É tempo de amar não só as outras pessoas, como a si. O cuidado com o bem-estar e a beleza devem ganhar destaque em outubro.

Capriche na escolha das roupas até mesmo quando estiver em casa. Se puder, de forma segura, empenhe-se nas atividades físicas e dê atenção às necessidades do corpo, caprichando na alimentação, no cuidado da pele, dos cabelos.

Bem-estar não se limita à estética, então, pense no que te faz bem, no que você tem prazer em fazer. Separe um tempo e dedique-se a isso, seja o que for, da leitura de um bom livro até assistir a um filme e brincar com crianças.

Olhe para si sem parar no que considera defeitos. Vá além e chegue nas suas qualidades, no que você tem de melhor, aproprie-se delas porque existem e são suas, fortalecendo a autoestima e autoconfiança. AME-SE do jeito que é. Isso tornará o seu melhor, irresistvel.

Nos relacionamentos, pessoas que estão solteiras podem viver bons momentos consigo mesmas, ter possibilidades de flertes agradáveis e até iniciar novos relacionamentos. Para os casais, é tempo de alegria, trocas sinceras de afeto e momentos felizes. É tempo de amar!

Trabalho e Dinheiro em outubro

Cada pessoa tem uma vida e vive um momento diferente. Mesmo assim, existe uma previsão geral e coletiva, um fluxo que segue para uma direção. Se pudermos nos conectar a isso, há chances de modificarmos o que vivemos, se não definitiva, momentaneamente a nosso favor.

Ter a consciência dessa tendência já ajuda bastante. Nesse momento, trabalho e dinheiro são áreas bem afetadas pela pandemia, e o mês de outubro pode ser particularmente importante para resolução de questões financeiras, havendo possibilidade de melhoria, inclusive, segundo a carta A Imperatriz.

Oportunidades de ganhos e bons investimentos podem aparecer. Invista no que tem chance de crescer e no que lhe traz conforto e bem estar, como pede a carta de tarot de outubro. Investimentos em saúde, estética e bem-estar estão favorecidos. Principalmente, na saúde.

No trabalho, tenha atenção às figuras femininas, pois delas podem surgir benefícios. Há chances de acontecerem promoções, melhorias e o desenvolvimentos de projetos tornar-se favorável. Se puder, sinta o prazer de fazer o que gosta, se não tiver essa relação com a sua atividade, faça pelo prazer de fazer bem-feito.

Previsões para a Saúde em Outubro

Esse é um momento de excelência para essa área da vida. Sabemos que a saúde é muito mais do que o bom funcionamento do corpo e da mente, estando diretamente ligada à nossa autonomia. Quanto mais você é capaz de fazer o que quer, mais saudável está. Por isso, ser saudável é estar no melhor de si, sabendo lidar com as adversidades e os desequilíbrios.

Durante o mês de outubro, preste mais atenção ao que te faz bem de verdade, associe isso à criação de rotinas, hábitos e práticas para a vida toda.

Cuide do seu corpo. Antes de se deixar levar e se perder no que dizem que é bom, pare e volte sua atenção para o seu corpo. Explore-o, escute-o. Não se moleste na busca inglória do que se vende como bom e não tem a ver com você. Vá ao médico, faça check-up e siga suas orientações. Verifique o que pode ser mudado na sua casa e na sua rotina para eliminar esforços desnecessários e tente criar mais conforto.

Tenha atenção ao seu descanso, à alimentação e hidrate-se. O esporte e a atividade física são boas apostas, também. Na verdade, essenciais. Algumas dicas a partir da carta A Imperatriz:

Cuide da sua mente: converse e bata bons papos, leia, ouça suas músicas preferidas e assista bons filmes, séries e animações. A prática de meditação pode ajudar a acalmar e clarear a mente.

converse e bata bons papos, leia, ouça suas músicas preferidas e assista bons filmes, séries e animações. A prática de meditação pode ajudar a acalmar e clarear a mente. Cuide do seu coração: esteja com quem lhe mais querido. A proximidade com as pessoas que gostamos é um bálsamo para nossa alma. Procure fazer atividades que lhe deem prazer, por mais simples que sejam. Demonstre e receba afeto. Coloque para fora suas dores e preencha-se de coisas boas a seguir.

esteja com quem lhe mais querido. A proximidade com as pessoas que gostamos é um bálsamo para nossa alma. Procure fazer atividades que lhe deem prazer, por mais simples que sejam. Demonstre e receba afeto. Coloque para fora suas dores e preencha-se de coisas boas a seguir. Cuide da sua alma: entre em contato com a sua espiritualidade do seu jeito. Seja num grupo religioso, seja em práticas espirituais pessoais. Converse com o universo. Entregue a ele suas dores e dificuldades para que sejam levadas embora, então, peça o que quiser e receba suas mais divinas bençãos.

Entre em contato com a natureza e deixe-se preencher pela sua vida. Sinta o prazer do vento tocando a sua pele, da água refrescante, o calor e a luz do sol e a terra sob os seus pés, com sua vegetação suavizando seu contato. Ouça o canto dos pássaros, brinque com seus animais de estimação.

A dica do mês é fazer um banho cheiroso com pétalas de rosa e essência de jasmim. Tome à noite, antes de dormir, por três dias. Sinta o seu perfume e a água escorrendo pelo seu corpo. Mentalize coisas boas e, junto delas, coloque seus desejos mais felizes pedindo que a mãe natureza lhe nutra com o seu infinito amor e realize seus pedidos.

Alexsander Lepletier

Alexsander Lepletier é formado em jornalismo e ativista de direitos humanos. Iniciou sua carreira de cartomante e tarólogo, em Portugal. Em Portugal, realiza anualmente o Encontro Internacional de Cartomancia. Atualmente, reside na cidade do Rio de Janeiro onde dá cursos e consultas online.

[email protected]