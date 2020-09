Vai começar outubro! Previsões astrológicas de 28 de setembro a 4 de outubro de 2020

Temos uma semana mais leve do que a anterior em que as previsões astrológicas indicam a possibilidade de mais estímulo nas relações, nas finanças e no prazer. Mas (sempre tem um mas) o acúmulo de afazeres e responsabilidades ainda pode ocorrer bastante.

Confira o resumo da semana e depois mergulhe nos detalhes das previsões astrológicas para não perder as dicas:

Terça (29): Dia exato da quadratura Marte-Saturno (que vai até o dia 9/10). Atenção ao que causa sobrecarga.

Dia exato da quadratura Marte-Saturno (que vai até o dia 9/10). Atenção ao que causa sobrecarga. Até quinta-feira (1) : um ótimo aspecto entre Vênus e Marte pode turbinar o prazer, as relações, a vida social e os negócios.

: um ótimo aspecto entre Vênus e Marte pode turbinar o prazer, as relações, a vida social e os negócios. Na quinta-feira (1) : ocorre a Lua cheia, fase que pode ter mais extroversão, mas também de maior vulnerabilidade a estímulos externos. Esta é uma semana de fase crescente para cheia, portanto, pedindo para colocar gás total nas suas metas e objetivos (confira a casa em que a lua está no seu mapa para entender a área da vida em que você pode sentir mais essa energia)

: ocorre a Lua cheia, fase que pode ter mais extroversão, mas também de maior vulnerabilidade a estímulos externos. Esta é uma semana de fase crescente para cheia, portanto, pedindo para colocar gás total nas suas metas e objetivos (confira a casa em que a lua está no seu mapa para entender a área da vida em que você pode sentir mais essa energia) Na sexta-feira (2): Vênus ingressa em Virgem, dando super impulso para o prazer das pequenas coisas e para um estilo mais saudável. Aperfeiçoamento, limpezas e melhoras trarão gratificação (nesse dia, acesse o Horóscopo Personalizado e veja onde Vênus estará na sua vida para conectar com as características de Virgem!)

E aqui uma palhinha sobre Outubro para você se preparar para o novo mês:

Em 13/10: começa Mercúrio retrógrado, o último de 2020.

começa Mercúrio retrógrado, o último de 2020. Até 18/10: Marte quadra Plutão. Podem surgir, até lá, tensões e crises, mas também há forte impulso para a transformação.

Marte quadra Plutão. Podem surgir, até lá, tensões e crises, mas também há forte impulso para a transformação. Até 27/10: ocorre o trânsito de Mercúrio em Escorpião, as pessoas podem estar mais desconfiadas no plano mental, mas também mais profundas. Ótimo para terapias.

As previsões astrológicas foram feitas com base no céu astrológico geral. Essas são tendências que podem ser sentidas por todos. As previsões para a sua vida, em que você pode analisar os seus trânsitos astrológicos pessoais, com base no seu mapa astral, estão no Horóscopo Personare.

As boas previsões astrológicas de Vênus e Marte

Até quinta-feira (1), ocorre uma excelente sinergia entre Vênus e Marte. Veja quais as oportunidades que esse contato pode trazer.

Amor

Ótimo momento para iniciar novas paqueras. Muitos contatos iniciados neste momento têm chance de engrenar para algo mais sério.

Muita atração e brilho especial podem surgir nas interações, por isso veja em que casa astrológica Vênus está na sua vida agora para poder conectar com a sua vida.

A libido pode aumentar nesse período. Vale colocar mais estímulo e “pimenta” na relação (caso você esteja em uma), mesclando muito sexo e romance!

Nas finanças

Você é autônomo, microempresário ou trabalha com comissão? A semana tem potencial ampliado de fechamento de negócios. Ótimo para você oferecer e promover o seu produto ou serviço.

O período é muito bom para o fechamento de parcerias.

E para você que quer fechar uma compra ou investimento, possivelmente o seu instinto vai levar a escolhas interessantes e acertadas. Mas leve em conta seus trânsitos pessoais de forma completa antes de decidir.

Vida social

Pode haver incremento da energia para prazer, lazer e diversão. Muito boa fase para turbinar também a vida social, especialmente se nos seus trânsitos pessoais Vênus estiver nas casas 1, 3, 5, 7 e 11. Veja aqui.

As relações podem ficar mais diretas e dinâmicas, o que pode ajudar nos acordos e na expressão mais clara dos desejos.

Começos podem ser realizados com mais estímulo e prazer.

Quadratura entre Marte e Saturno

Apesar do ótimo aspecto entre Vênus e Marte, continua a quadratura de Marte com Saturno. Embora Vênus-Marte possa suavizar um pouco Marte-Saturno, trazendo um “algo a mais” nesta semana para você aproveitar, ainda pode haver lentidão e obstáculos em algumas ações. Respire fundo.

Esse trânsito marca bastante o segundo semestre de 2020 e requer paciência. Podem surgir mais tarefas e responsabilidades, o que pode aumentar a sensação de cansaço.

Atenção! Embora a quadratura de Marte com Saturno tenha começado em agosto e vá até 9/10, o dia exato desse aspecto será na terça (29). Algo que causa sobrecarga especial (pode até ser psicológica), pode aparecer nesse dia.

Marte retrógrado até novembro

Como Marte está retrógrado até 13/11, a intensidade da raiva e reatividade tende a estar em um nível mais alto do que a média. Assim, recomenda-se prudência para se evitar confusões.

Nas iniciativas e projetos, outro assunto regido por Marte, pode ser preciso avaliar e se planejar melhor, já que o impulso natural de Marte, de fazer sem pensar muito, não vai estar favorecido.

Marte com Plutão: não é hora de brincar com o perigo

E, nesta semana e até o dia 18 de outubro, volta um aspecto que esteve presente em boa parte de agosto, de 5 a 23: a quadratura entre Marte e Plutão (que vai se repetir também na última quinzena de dezembro).

Foi exatamente com este aspecto (junto com Marte/Júpiter) que começaram os numerosos incêndios no mundo todo. Por causa da volta dele, é possível que outubro ainda vá ter muitos incêndios e fenômenos da natureza intensos em todo o mundo.

Algumas dicas para lidar melhor com essa combinação.

Não é hora de brincar com o perigo. Correr risco à toa durante este trânsito, nem pensar!!

Nesses dias, há maior potencial de assaltos ou situações de tensão.

Podem surgir alguns medos, desconfianças, de agora até meados de outubro, que talvez sejam excessivos. Busque administrar essas emoções e paranoias.

Dimensione bem a sua agressividade/assertividade, para não se exceder.

Crises também podem surgir, mas o aspecto, no seu positivo, favorece transformações, como finalmente tomar uma decisão para ser assertivo e determinado em algo em que estas qualidades vão fazer a diferença.

Atenção, também, com desgaste energético, que pode ser maior com este aspecto.

Vênus em Virgem na sexta-feira

Na sexta-feira (02), Vênus ingressa em Virgem, onde transita até 27/10. Se Vênus em Leão (06/09 a 02/10), ama o luxo, Vênus em Virgem aprecia a simplicidade das pequenas coisas, como dar uma volta para tomar um suco com um amigo, assistir ao pôr do sol, ir à feira comprar frutas ou flores.

Virgem também tem grande ligação com a natureza, então curte alguns dias no campo ou mexer em horta ou jardim. Outra coisa bem virginiana é a alimentação. Comer melhor, com mais qualidade nutricional e menos excesso, é algo que esta Vênus ama, bem como um estilo de vida mais saudável.

Fica a dica: confira a casa astrológica em que Vênus estará no dia em que entrar em Virgem. É nessa área da vida que você pode sentir mais as características de Vênus em Virgem. Para ver, acesse o Horóscopo Personalizado, que traz previsões para a sua vida, baseado nos dados do seu mapa astral natal, e veja a posição de Vênus como no exemplo da imagem:

Uma dica pode ser aproveitar as tendências de Vênus em Virgem para tentar ser mais saudável e ser mais consciente com a alimentação, já que o final do ano (ainda que em ano de pandemia) tende aos excessos.

Nas compras, os gastos podem ser mais pensados (é uma Vênus econômica) ou então voltados para coisas úteis, como adquirir um eletrodoméstico ou utensílio que melhore o preparo dos alimentos ou uma aspirador de pó que ajude a manter a casa mais limpa.

Pode haver, também, incremento para o setor de serviços, sendo uma excelente época para ofertar e também realizar manutenções, como limpeza de ar condicionado, revisão de veículo, etc.

Nas relações, a busca é por aproveitar o cotidiano, mas a época também abre oportunidade de revisões.

O lado excessivo de Virgem pode ser o criticismo. Muita gente sobrecarrega relacionamentos com reclamações infindáveis, embora, eventualmente, seja necessário realizar ajustes e alinhar melhor certos aspectos do relacionamento, o que seria o uso positivo de Vênus em Virgem.

Mercúrio oposto a Urano e os imprevistos

A partir de sábado (03), Mercúrio se opõe a Urano, o que pode, do lado positivo, gerar estímulos, trazer novas ideias e turbinar a mente. Novos ângulos surgem, novos caminhos apontam. O aspecto também favorece modernizações.

Mas, do lado negativo, o excesso de agitação pode ocasionar insônia, aceleração mental e também trazer imprevistos para o dia a dia, com mudanças de última hora. As pessoas também podem ficar mais contundentes e radicais nas comunicações e pensamentos, ao estilo 8 ou 80.

Mercúrio em Escorpião e Mercúrio retrógrado

Uma coisa importante a destacar é que Mercúrio ingressou em Escorpião no último domingo (27), e vai transitar por este signo até 27/10, e voltando para ele novamente de 10 a 30/11, devido a retrogradação (13/10 a 03/11).

Pode haver grande diferença para a fase de Mercúrio em Libra (05 a 27/09 e 27/10 a 10/11), que é um posicionamento que preza muito a razão e a justa medida das coisas, e que, por isso mesmo, é mais dado a indecisões.

Mercúrio em Escorpião é mais visceral, emocional, embora não deixe de ser estratégico, já que é perspicaz também. Mas está mais focado no que sente do que no pensar apenas com a mente, como é o caso de Mercúrio em Libra. É, também, mais profundo, querendo ir no cerne das questões, e, por isto, um pouco mais desconfiado também.

Portanto, para convencer alguém nesta época você vai precisar apresentar argumentos mais bem embasados, que mostrem que você realmente pesquisou e conhece o assunto. Não bastarão charme e uma boa retórica.

Mercúrio em Escorpião é favorável para assuntos financeiros, questões que requeiram olhar atento e também de ordem mais psicológica e emocional. Favorece todo tipo de terapia.

Mantendo a fé e a esperança acesas

Está presente um sextil entre Júpiter e Netuno, falando no poder da fé e da esperança em setembro e outubro. Assim, se você tem algum obstáculo para ultrapassar ou espera dias melhores, pode ser importante acionar a sua fé, que tem um poder atrativo de melhorar progressivamente a sua vida.

Para quem tem conexão com o plano espiritual, pode ser muito útil lançar mão de recursos como meditação, visualizações e orações para acalmar em meio a exigências e tensões.

