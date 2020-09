Virgem no Mapa Astral: onde você tem as características do signo?

Você pode se identificar com as características de Virgem mesmo que tenha o sol em outro signo no seu Mapa Astral. Isso porque, em alguma Casa Astrológica você tem Virgem e é nesta área da vida que você mais manifesta as questões virginianas.

Objetividade, organização, praticidade e atenção aos mínimos detalhes, além da busca constantemente pela perfeição. Onde você manifesta isso?

Pode ser no trabalho (Casa 6), no sexo (Casa 8), no romance (Casa 5), nas crenças (Casa 9) ou como os outros te enxergam (Casa 1), entre outros lugares da vida.

Olhe no seu Mapa Astral onde está o símbolo de Virgem e confira o que a astróloga Marcia Fervienza tem a dizer sobre como pode aproveitar o signo na sua vida, além de pontos em que deve ter atenção.

COMO IDENTIFICAR VIRGEM NO MAPA ASTRAL

Abra o seu Mapa Astral – que pode ser feito gratuitamente aqui. Observe a imagem da sua mandala. Ali estão os símbolos de todos os signos conforme o céu astrológico do seu nascimento. Agora é hora de encontrar Virgem no Mapa Astral. Procure pela imagem do signo. Veja em que Casa Astrológica (1, 2, 3…) começa o signo. Confira a seguir o significado do signo na Casa Astrológica correspondente.

VIRGEM NO MAPA ASTRAL NA CASA 1

É a Casa do Ascendente, por isso indica como os outros te veem. Com Virgem na Casa 1, você é do tipo de pessoa que chega nos ambientes de forma mais discreta.

Como também é a Casa do corpo, tende a ser alguém preocupado com isso, com rotinas e detalhista com a aparência. Costumam ser mulheres muito bonitas.

Também são pessoas que tendem a ser organizadas e detalhistas, mas trazem o sentimento característico de Virgem de humildade e estar a serviço ao outro. Só tem de tomar cuidado para que não chegue nos lugares de cabeça baixa, se sentindo menos que os outros.

Como Virgem é muito desprovido de estrelismo, pode ser até mesmo desprovido de valor pessoal e muito focado no servir, em como ser útil aos outros e esquecer de si mesmo.

VIRGEM NA CASA 2

É uma Casa de fala de dinheiro. Geralmente, quem tem Virgem aqui, tem uma relação muita prática com o dinheiro, voltada à realidade e procura colocar o dinheiro a serviço de algo ou alguém.

Como Virgem tem um lado de desapego e é um signo mutável, sente muita necessidade de se sentir produtivo e consegue gerar dinheiro através do próprio trabalho, o que é razão de orgulho e que alimenta sua autoestima.

O único problema que alguém com Virgem na Casa 2 é que pode ser mão aberta demais. Precisa tomar cuidado com isso, porque podem abusar da sua generosidade.

VIRGEM NA CASA 3

A Casa 3 fala de expressão, comunicação e intelecto. Com Virgem aqui, você provavelmente é muito crítico com a palavra e com a escrita – principalmente com o que os outros falam e escrevem.

É bastante minucioso e apegado aos detalhes e pode ser uma ótima pessoa para escrever textos. Também é alguém que tende a ter uma ótima memória, facilidade para o aprendizado e raciocínio rápido.

Na juventude, devido às características autoexigentes de Virgem, pode ter sido alguém com complexo de inferioridade e que tinha uma exigência sobre si mesmo muito grande.

VIRGEM NA CASA 4

É a Casa que fala do lar, das raízes e da influência da família. Com Virgem na Casa 4, tende a ser uma pessoa bem perfeccionista dentro de casa. Alguém muito organizado, detalhista e exigente com os mínimos detalhes. Ou seja, cada coisa deve estar em seu lugar.

Por conta disso, pode ter problemas dentro de casa por causa de desorganização por parte das outras pessoas com quem mora. Também tende a ser alguém que tem e que curte animais domésticos.

Na infância, pode ter tido uma mãe que era muito organizada e preocupada com a limpeza da casa, que também cuidava muito bem da rotina, com horário e critérios para tudo, mas nem tão amorosa.

VIRGEM NA CASA 5

É a Casa dos divertimentos, dos romances e da relação com os filhos. Com Virgem na Casa 5, pode ser uma pessoa com Ascendente em Touro. Por isso, tende a ser muito crítico e analítico, principalmente quando está emocionalmente envolvido com alguém.

Como Virgem é um signo mutável e gosta mais das coisas fluídas, pode ter dificuldade em assumir compromisso. Ou seja, não é alguém que corre para uma relação. Também tende a ser muito crítico com as pessoas queridas, inclusive com os próprios filhos.

Provavelmente é ou será um pai ou uma mãe muito atento às necessidades físicas e materiais dos filhos, não tão preocupado com as emocionais, porque Virgem é orientado ao prático, ao aplicável.

VIRGEM NA CASA 6

É a Casa "natural" de Virgem, ou seja, possui as características associadas ao signo: corpo físico, saúde, trabalho e rotina.

Por isso, tende a ser uma pessoa muito meticulosa na realização das suas tarefas, extremamente perfeccionista e detalhista.

No entanto, nessa busca pela perfeição – que não existe -, tem tendência a não concluir nenhum trabalho ou tarefa, porque "nunca está bom o suficiente". E, neste caso, pensa que o melhor é não fazer ou concluir.

Por outro lado, está sempre atento ao corpo, à saúde e aos hábitos saudáveis. Mas atenção: pode ser um hipocondríaco pelo excesso de cuidado e preocupação, e precisa tomar cuidado com isso.

VIRGEM NA CASA 7

É a Casa do Descendente. Casa do outro no nosso Mapa, mas que continua no meu Mapa. Então, não é o outro em si. É o meu outro! Quem tem Virgem na Casa 7, deve ter Peixes como Ascendente, que tem como característica a sensibilidade, a retração, a timidez.

Como a tendência é buscar no outro aquilo que acho lhe falta, você pode buscar se relacionar com pessoas bastante críticas, exigentes, muito trabalhadores, eficientes e organizadas, que é do virginiano.

O que Peixes e Virgem têm em comum é o serviço ao outro, a boa vontade para ajudar os amigos e familiares. É preciso, no entanto, medir até que ponto vale a pena agir em nome do outro.

Outra questão é que com Virgem na Casa 7 pode indicar ter mais de um casamento, porque o signo é regido por Mercúrio, que tem como característica a dualidade.

VIRGEM NA CASA 8

Casa das perdas, transformações, utilidades e finanças compartilhadas. Quando temos Virgem na Casa 8, você provavelmente é controlado e organizado com as finanças dos outros, o que é ótimo para trabalhar em banco ou com setores financeiros de empresas.

Talvez tenha problema em relação à intimidade e entrega. Porque a 8 também é a Casa do sexo, da confiança, da intimidade. Com Virgem aqui, pode ter dificuldade nesses campos, ainda mais que deve ter Capricórnio como Ascendente.

A Casa 8 também é a da morte e das questões psicológicas e com Virgem aqui há tendência de ser muito analítico sobre esses assuntos e saber explicar tudo de forma muito racional.

VIRGEM NA CASA 9

Casa que representa filosofias, religiões e tradições. Como Virgem é mais tendencioso para o lado cético do que de crenças, a sua fé ou religião deve ter uma aplicabilidade muito prática – isso se tiver alguma crença.

Também tende a ser uma pessoa preocupada com questões sociais, em geral, assuntos que envolvam justiça e trabalho, por exemplo. Inclusive, você precisa disso para se satisfazer.

Outra característica é a inteligência, principalmente para o ensino superior e é até importante que você invista nesse nível de estudo. Também pode ter um trabalho que envolve viagens ou viajar muito a trabalho.

VIRGEM NA CASA 10

Como é a Casa que representa a vida pública, a profissão, a fama, o prestígio e o reconhecimento, com Virgem na Casa 10 o seu objetivo de vida tende a ser poder servir e fazer algo que seja, em sua concepção, de utilidade pública.

É uma pessoa muito trabalhadora, persistente, determinada e pode até alcançar prestígio por causa disso. Se chegar à liderança, tende a ser o tipo de chefe que lidera fazendo, que coloca a mão na massa.

Pode ter mais de uma profissão, já que o signo regente de Virgem é Mercúrio, que tem a característica da dualidade.

Por outro lado, é extremamente exigente com o que faz e também com o trabalho dos outros, com quem trabalha – pode ser o tipo de chefe chato.

VIRGEM NA CASA 11

Casa que fala dos amigos e dos grupos aos quais você faz parte, além de panos e projetos para o futuro. Com Virgem na Casa 11, você é daqueles que se empenha pelos seus amigos, quer servir e ajudá-los.

O seu desejo é de que tudo seja sempre bem planejado e projetado, sem paixão, mas com muita praticidade e foco no possível, no viável, já que Virgem fala de humildade e não é um signo de grandes ambições. Também deve ser alguém de poucos amigos.

Mas tem de tomar cuidado para que o grupo de amigos não seja formado por pessoas que são de certa forma inferiores a si, porque Virgem tem tendência a um complexo de inferioridade e, para se sentir melhor, pode procurar se relacionar com quem é menos.

VIRGEM NA CASA 12

A Casa 12 rege o que não vemos, o inconsciente, o imponderável. Com Virgem na Casa 12, o grande problema é a tendência de se "sentir prazer" no ato de se preocupar.

A pessoa gasta muita energia com problemas que nem aconteceram ou com questões minúsculas, sem importância, porque se apega ao detalhe do detalhe do detalhe do detalhe.

Também pode ter uma sensação eterna de insegurança em relação ao trabalho, pois sempre fica atento e pensando que algo pode lhe colocar em risco.

Por outro lado, tem uma grande capacidade para trabalhar com questões que exigem atenção nos detalhes, porém, vai taralhar melhor se for nos bastidores, de forma reservada e independente.

Até porque lhe incomoda o fato de não conseguir controlar o desempenho dos colegas se for em grupo.

Assista à live com a astróloga Marcia Fervienza:

+ Quer saber o panorama da sua vida amorosa hoje? Jogue uma amostra grátis do Tarot do Amor.

+ Leia previsões baseadas em todo o seu Mapa Astral no seu Horóscopo Personalizado.

+ Leia suas tendências para os últimos 3 meses de 2020 nas Previsões Numerológicas.

+ Tem Libra no seu Mapa Astral? Descubra tudo sobre o signo de Libra aqui.

Marcia Fervienza

Astróloga há mais de 15 anos e psicóloga, atua como colaboradora em Astrologia para diversas revistas e possui trabalhos publicados em vários países. Oferece atendimentos astrológicos presenciais e virtuais.

[email protected]