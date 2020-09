Como usar o BodyTalk para Covid-19

Imagine se precisássemos dar ordens de alerta a cada vez que uma bactéria fizesse contato conosco? Ou tivéssemos que regular a nossa temperatura num dia frio? Ou mandar o coração bater?

Toda essa regulagem acontece a revelia dos nossos ilusórios sistemas de controle. O corpo executa suas funções a cada milésimo de segundo, e o resultado disso é que estamos vivos.

Neste contexto, onde assumimos que o corpo dispõe de sabedoria e consciência para manter-se equilibrado, o foco nos atendimentos de BodyTalk está no paradigma da saúde, e não da doença.

Então, como que essa terapia integrativa pode ajudar na pandemia? Pode fazer BodyTalk para covid-19?

Como o BodyTalk atua

Atuar sobre os sintomas e diagnósticos reduz drasticamente as possibilidades. Por isso, no BodyTalk, o foco é no sistema inteiro, em todo o conteúdo, e não na parte que comunica desordem.

O que fazemos é auxiliar, através de um protocolo amplo, moderno e detalhado, que o corpo utilize seus próprios recursos, a sua capacidade natural para se restabelecer e se expressar.

Esta capacidade natural é conhecida como homeostase, que são as respostas naturais físico-químicas que mantêm a vida acontecendo.

O processo da homeostase envolve a permanente comunicação entre os vários sistemas orgânicos, realizados em tempos específicos de forma sincrônica, para que o corpo possa encontrar o equilíbrio e a consciência natural de saúde, pois a saúde é o projeto original.

Desta forma, os três pilares do sistema BodyTalk – comunicação, sincronicidade e equilíbrio – ganham consistência e aplicabilidade. Estamos seguindo os caminhos que a sabedoria inata mapeia, a partir das prioridades que são reveladas durante o atendimento.

Para que o sistema imune tenha as melhores respostas, é preciso que o sistema digestório, os sistemas excretores, o sistema circulatório estejam funcionais, bem como necessita que o nariz, os dentes, a pele, exerçam seus papéis no complexo corpo-mente.

Além disso, estão presentes e geram influências na resposta imune, as emoções, os pensamentos, os comportamentos e o próprio ambiente. Todos esses componentes se vinculam de modo a favorecer ou não as linhas de comunicação e sincronicidade de milhares de funções.

Como usar o BodyTalk para Covid-19

De acordo com a Medicina tradicional chinesa, quando acontece a interrupção no fluxo de energia, a homeostase fica comprometida e o corpo adoece.

É aqui que entendemos que um sintoma é um sinal de que a complexa e delicada rede de comunicação e equilíbrio do corpo foi rompida. Sendo assim, no BodyTalk, buscamos a prioridade para reparar essas linhas de comunicação homeostáticas.

A Covid-19 é uma síndrome que afeta diferentemente cada indivíduo. Por exemplo, alguns têm os intestinos afetados; outros, o sistema respiratório, pois foram acometidos em diferentes áreas de sustentação da homeostase.

Se há respostas diferentes, é sinal de que cada pessoa necessita de reparos específicos, que respeitem toda a sua história.

Para o BodyTalk, o que está havendo é que o sistema corpo-mente está com seu potencial de comunicação, sincronicidade e equilíbrio em baixa e que precisamos, então, encontrar aspectos, sistemas orgânicos, emoções, histórias que permitirão que o corpo retorne ao seu potencial natural de manter-se saudável.

O que o seu corpo está lhe dizendo?

Em seu princípio filosófico, o BodyTalk é um sistema de saúde baseado em consciência.

Assim é que, muitas vezes, passar por este grave acometimento de saúde será o impulso necessário para que a pessoa desperte a consciência para comportamentos prejudiciais e repetidos, descuidos à alimentação e ao sono, dificuldade de lidar com as emoções, a negação da dor, os esforços além de si mesmo.

Nós não somos um sintoma ou uma doença. Somos um ser integral. Quando o corpo adoece, outros níveis mais sutis estão adoecidos e sinalizando por meio do veículo evidente que é o corpo.

É para este ser integral e sistêmico que o BodyTalk olha. Não tratamos a doença, observamos o ser, que às vezes adoece, como um sinal de que há algo para ser cuidado com muita gentileza e de forma personalizada pela própria sabedoria inata, este grande maestro natural na regência permanente da vida.

Celia Barboza

Terapeuta PaRama BodyTalk. Seu trabalho consiste em trazer o ser de volta para si mesmo a partir da observação de possibilidades mais saudáveis. Faz atendimentos em seu consultório no Rio de Janeiro e atende à distância pessoas do Brasil e do Exterior.

[email protected]