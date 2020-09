Tensões de Mercúrio: previsões astrológicas de 21 a 27 de setembro de 2020

Esta promete ser mais uma das semanas “quentes” do ano! Há oposição entre Mercúrio e Marte, que pode gerar propensão a desentendimentos, e tensão do mesmo Mercúrio com Plutão, que pede atenção com a sensação de medo. Aqui vai o resumo das previsões astrológicas desta semana:

Na terça-feira (22): o Sol ingressa em Libra, trazendo mais destaque para as relações, parcerias e contatos.

Até quarta-feira (23): uma tensão entre Mercúrio e Plutão vai pedir que vigiemos a negatividade, medos e/ou intensidade nos pensamentos, bem como a contundência com palavras.

As previsões astrológicas foram feitas com base no céu astrológico geral. Essas são tendências que podem ser sentidas por todos. As previsões para a sua vida, em que você pode analisar os seus trânsitos astrológicos pessoais, com base no seu mapa astral, estão no Horóscopo Personare.

Sol em Libra: abertura para relações e contatos

Na terça-feira (22), o Sol ingressa em Libra, signo onde fica até 22/10. Mesmo em uma lunação virginiana, é possível que você sinta aumentar a disposição para as relações e parcerias e busca de beleza em nossa vida.

Você pode sentir isso na casa em que o Sol está agora na sua vida. Para isso, confira o seu Horóscopo Pessoal. A casa em que o Sol está pode "sentir mais" as características de Libra neste período. No exemplo da figura abaixo, a pessoa sentirá a energia de Libra na sua casa 12, que é onde o Sol estará em seu mapa do céu pessoal no momento em que ingressar no signo, nesta terça.

Libra é o signo do equilíbrio, convidando, apesar de não ser fácil em razão de outras tendências no Céu, a ponderar e tentar ser mais justo. No melhor deste trânsito, pode haver mais clareza do que desejamos nas relações e no amor, e melhores percepções sobre como tentar lidar melhor com estas questões.

As tensões de Mercúrio nas previsões astrológicas

Esta não vai ser uma semana amena, uma vez que difíceis aspectos de Mercúrio vão ocorrer. Aqui você pode entender as previsões astrológicas para cada um deles:

Mercúrio em quadratura com Plutão

Desde o último sábado (19) até a próxima quarta-feira (23), há mais inclinação para pensamentos intensos e obsessivos.

Além disso, pode haver notícias mais difíceis, que provoquem algum tipo de crise.

Alerta para os deslocamentos, que podem ficar mais perigosos. Evite horários e locais propensos a isso.

Outro fator é que as palavras podem ficar mais contundentes e ferirem mais, com discussões mais duras. O grande teste se você não quiser ferir vai ser tentar usar de moderação e equilíbrio (Mercúrio está em Libra) para dizer o que precisa ser dito e não extrapolar, o que não é fácil.

Temáticas ligadas a dinheiro podem surgir, tanto individual, como coletivamente, como precisar fazer acertos e negociações, bem como discussões políticas nas redes sociais.

Mercúrio em quadratura com Saturno

Até sexta-feira (25) a quadratura entre Mercúrio e Saturno pode ocasionar preocupações e problemas para resolver, e estes podem custar certo tempo, como um sistema que “emperra” depois de uma atualização. Entenda aqui o que é uma quadratura.

Há potencial de termos mais trabalho e/ou empecilhos e demoras no dia a dia, ou, ainda, para pensamentos mais pessimistas surgirem. Atente para o dia do aspecto exato, a quarta-feira (23).

Mercúrio em oposição com Marte

Começa na terça-feira (22) e vai até o sábado (26) a oposição entre Mercúrio e Marte (entenda o que é uma oposição aqui) O que podemos sentir:

As redes sociais, as notícias e os debates podem "esquentar". Há muita tendência à polarização e bate boca.

Pode ser que você se irrite com algo ou alguém, neste último caso, com maior tendência a perder as estribeiras, talvez por achar que o outro não esteja sendo justo e/ou observando o seu lado, ou é você que vai ser confrontado com isto.

Outra possiblidade pode ser a de um dia a dia corrido, com várias demandas e coisas para fazer, além de pressões para dar conta de prazos.

Atente para o aspecto exato, na quinta-feira (24), e para o dia seguinte (25), em que a Lua vai estar em tensão com Marte .

. Aumento da possibilidade de acidentes, por isto o momento desaconselha impulsividade nos deslocamentos, já que há chance de se machucar.

Maior possiblidade de enxaquecas e/ou sintomas físicos por causa de tensão.

No plano coletivo, é possível se discutir muito o que é certo e errado, justo e injusto, bem como posturas que vem sendo vistas como egoístas, parciais ou frias. Semana com tendência de muita polêmica e discussão.

Previsões astrológicas de Mercúrio para sua vida

Aqui, assim como você viu o seu Sol, vale analisar qual é a casa astrológica que Mercúrio está no seu céu pessoal. Você deve ir ao seu Horóscopo Personalizado e procurar a casa em Mercúrio está agora. As tendências descritas nas previsões astrológicas podem tocar nos assuntos tratados por essa casa.

No exemplo abaixo, a pessoa está com Mercúrio na casa 1, que fala sobre personalidade, inícios e temperamento. Você pode entender todas as casas astrológicas neste link.

Fim de semana com Vênus e Marte em ótimo aspecto

Um ótimo aspecto, que só vai começar a partir do final de semana, é um trígono entre Vênus e Marte (o que são trígonos? veja aqui). Veja as previsões:

Para pessoas solteiras pode ser bom momento para iniciar novas paqueras porque mais do que flerte, a tendência é de apreciar mais e, ao mesmo tempo, sentir atração. Por isso, muitos contatos iniciados neste momento podem engrenar para algo a mais depois.

Muita atração e um brilho especial nas interações, com afago mútuo nos egos, pelo fato de o trígono ser em signos do elemento Fogo.

Pessoas comprometidas podem sentir a libido aumentar. Há potencial de entendimento, especialmente depois de dias que talvez tenham desafiado um pouco a parceria (como as difíceis tensões de Mercúrio).

Incremento da energia para prazer, lazer, diversão, autoestima e também compras, o que pode favorecer vendas e comércio.

Ótimo para as muitas pessoas que trabalham como autônomas ou com comissão.

Oportunidades de compras e negócios podem ser interessantes, mas podem exigir tomada de decisão rápida.

As relações tendem a ficar mais diretas, o que ajuda em possíveis acordos e novas acomodações.

E seguimos de Marte com Saturno até outubro

A quadratura de Marte com Saturno, que vai até 09/10, como antecipado nas previsões para o segundo semestre, tende a indicar lentidão e obstáculos em algumas ações. Algo que se pensaria ser simples pode complicar, empacar, demorar ou tem algum obstáculo para ser resolvido.

Além disso, podem surgir muitas tarefas e responsabilidades, o que em alguns momentos pode ocasionar cansaço. Por isso tem muita gente, desde que este aspecto começou, a partir de meados de agosto, tirando o final de semana só para descanso.

Como Marte está retrógrado até 13/11, e nesta semana ainda faz aspectos bem tensos com Mercúrio, a intensidade da raiva e das reações tende a estar em um nível bem alto. Recomenda-se prudência para se evitar confusões.

No plano coletivo, os difíceis aspectos de Marte desde agosto têm a ver com os numerosos incêndios no Brasil e em outras partes do mundo (já previstos no artigo mencionado), com difícil chance de amenizarem tão cedo.

Nas iniciativas e projetos, outro assunto regido por Marte, vai ser preciso avaliar e se planejar melhor, já que o impulso natural de Marte, de fazer sem pensar muito, não vai estar favorecido.

Mantendo a fé e a esperança acesas

Está presente em setembro um sextil entre Júpiter e Netuno, falando no poder da fé e da esperança neste mês.

Assim, se você tem algum obstáculo para ultrapassar ou espera dias melhores, pode ser importante acionar a sua fé, que tem um poder atrativo de melhorar progressivamente a sua vida.

Para quem tem conexão com o plano espiritual, pode ser bom lançar mão de recursos como meditação, visualizações e orações para acalmar em meio a tensões.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski mora no RJ e dá consultas astrológica-terapêuticas pessoalmente ou à distância, focando no que o céu tem a dizer, mas também no que o livre arbítrio pode fazer.

[email protected]