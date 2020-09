O que significa ver horas iguais?

Você já passou pela experiência de olhar por acaso para o relógio (seja do carro, do celular, do decodificador da TV por assinatura ou outro modelo digital) e perceber que é muito comum ver horas iguais?

Pode ser 11h11, 13h13, 02h02, 12h21, etc. Algumas pessoas costumam achar essa "coincidência" intrigante e questionam se combinações numéricas do tipo apresentam algum significado.

E as crenças são muitas quando envolvem o fato de alguém ver horas iguais no relógio. Há quem interprete essa coincidência como um sinal de que existe alguém pensando em você naquele momento específico.

Enquanto outros creem que é uma espécie de oportunidade que a vida oferece de você fazer pedidos para o universo. Mas será que existe algum fundo de verdade neste tipo de pensamento?

Tenho percebido em minhas próprias experiências com esse tipo de situação – e com pessoas que compartilharam essa vivência comigo – que os números presentes nessas combinações podem representar algum tipo de mensagem de nosso inconsciente, além de nos oferecer belos direcionamentos sobre o que devemos fazer.

E podemos interpretar tanto o(s) número(s) que mais se repete(m) na sequência numérica da hora igual, quanto a soma dos algarismos presentes na mesma.

Por exemplo: se alguém é "perseguido" pela coincidência de ver o relógio no marcador 13h13, os números 1 e 3 se repetem. Se for pelo 11h11, o número 1 está em evidência. E essas simbologias numerológicas nos oferecem pistas importantes sobre quais são os significados desta intrigante experiência.

Outro modo de interpretar é avaliar o número final que obtemos pela soma dos algarismos da hora igual. No caso de 13h13, por exemplo, somamaos 1+3+1+3 = 8. Então, os números 1, 3 e 8 são os veículos de nosso inconsciente para nos entregar um recado.

Se a soma dos algarismos der um resultado igual ou superior a 10, precisamos somar novamente esses dois números, a fim de obter o resultado reduzido da soma, tais como na hora 4h44, cuja soma seria: 4+4+4 = 12. Depois disso, basta somar novamente os algarismos que formam o 12: 1+2 = 3.

Neste caso, seria interessante interpretar o significado do número 4, que é o que mais se repete na hora, além da simbologia do número 4, encontrada por meio da soma dos algarismos.

Caso algum desses números que aparecem na hora igual do relógio faça parte de um ciclo dentro de suas Previsões Numerológicas do momento, valerá a pena reler sobre este período.

Por exemplo, se você vê a hora 14h14 no relógio e está no Ano Pessoal, no Trimestre Pessoal ou no Mês Pessoal 1 ou 4, isso sugere que essas simbologias estão sendo enviadas como uma significativa mensagem de seu inconsciente.

Vale a pena, portanto, ler o que essas previsões estão lhe apresentando, a fim de encontrar os significados desses números na sua vida.

Seguem abaixo algumas perguntas que você poderá fazer a si mesmo ao refletir sobre os possíveis propósitos da vida estar lhe fazendo prestar atenção em alguma sequência numérica.

Essas dicas valem tanto para os algarismos que se repetem, quanto para o número resultante da soma entre eles.

Número 0

O Número 0 é indicador de um amplo potencial. É a semente a ser fecundada. É o estado em que a pessoa se prepara para ter uma ideia criativa, tomar uma decisão importante, iniciar um projeto, enfim, começar uma nova etapa em sua vida.

Caso o número apareça repetido na sequência de uma hora igual (como no caso de 00h00), valerá a pena se perguntar:

O que estou gestando?

Tenho consciência de meu potencial, dos dons e talentos que possuo?

Estou me preparando adequadamente com os pensamentos corretos para adotar uma postura mais confiante que me permitirá iniciar um novo ciclo em minha vida?

Tenho refletido sobre aquilo que quero começar e as decisões que preciso tomar para iniciar uma nova fase?

Número 1

Caso o Número 1 apareça repetido na sequência de uma hora igual (como no caso de 11h11) ou como resultado da soma de alguma sequência numérica, valerá a pena se perguntar:

Será que estou precisando de mais coragem para tomar uma decisão importante nesta fase em que vivo?

Como posso iniciar um novo projeto ou dar uma guinada em minha vida?

O que preciso fazer para ter mais independência, autonomia e criatividade?

A existência está me pedindo mais autoconfiança para bancar as minhas ideias ou exercer liderança?

Será que preciso melhorar minha relação com meu pai ou algum outro homem?

Número 2

Caso o Número 2 apareça repetido na sequência de uma hora igual (como no caso de 22h22) ou como resultado da soma de alguma sequência numérica, valerá a pena se perguntar:

Quais conflitos tenho evitado para não enfrentar o incômodo da discordância e da desarmonia em meus relacionamentos?

Tenho valorizado meus sentimentos e expressado minhas emoções?

Não estou defendo meus direitos e pontos de vista porque tenho medo das pessoas não me amarem ou não gostarem mais de mim?

Será que preciso melhorar meu relacionamento com minha mãe ou outra mulher?

Número 3

Caso o Número 3 apareça repetido na sequência de uma hora igual (como no caso de 3h33) ou como resultado da soma de alguma sequência numérica, valerá a pena se perguntar:

Como tenho me comunicado?

Tenho me permitido viver momentos de lazer?

Não estou me divertindo? O que faço para ter mais prazer na minha vida?

Será que preciso melhorar meu relacionamento com algum irmão, vizinho ou colega de estudo?

Número 4

Caso o Número 4 apareça repetido na sequência de uma hora igual (como no caso de 4h44) ou como resultado da soma de alguma sequência numérica, valerá a pena se perguntar:

Estou me organizando para administrar melhor o meu tempo?

Consigo me planejar para realizar uma meta? Sou persistente e prático nesse processo?

De que forma tenho cuidado do meu corpo e da minha saúde?

Será que preciso melhorar meu desempenho profissional e assumir mais responsabilidades familiares?

Como tem sido meu desempenho em algum trabalho em equipe?

Número 5

Caso o Número 5 apareça repetido na sequência de uma hora igual (como no caso de 5h55) ou como resultado da soma de alguma sequência numérica, valerá a pena se perguntar:

Estou me abrindo para novas oportunidades?

Como tenho lidado com o sexo e o prazer? Tenho exagerado ou preciso viver novas experiências nesse sentido?

Quero viajar, fazer um novo curso ou simplesmente implementar novidades em minha rotina?

Será que preciso melhorar minha maneira de estudar, me concentrar e aprender?

Estou me dispersando ou sabendo escolher prioridades nesta fase de minha vida?

Número 6

Caso o Número 6 apareça repetido na sequência de uma hora igual (como no caso de 06h06) ou como resultado da soma de alguma sequência numérica, valerá a pena se perguntar:

Sinto-me muito carente de afeto e de amor da família?

Tenho me dedicado aos meus familiares, buscando resolver atritos e conciliar divergências?

De que forma tenho expressado meus ideais românticos?

Será que preciso melhorar meu relacionamento com algum grupo ou mesmo com meus familiares?

Como posso apreciar mais a beleza e desenvolver meu senso estético, artístico ou musical?

Número 7

Caso o Número 7 apareça repetido na sequência de uma hora igual (como no caso de 07h07) ou como resultado da soma de alguma sequência numérica, valerá a pena se perguntar:

Tenho agido de forma muito defensiva, me protegendo de relacionamentos íntimos?

Sinto-me solitário ou acabo me abrindo de forma impulsiva em meus relacionamentos?

Tenho receio de ser traído ou incompreendido? Como tenho lidado com a possibilidade de ser infiel, traindo a pessoa parceira ou algum amigo?

Procuro me especializar e ser uma pessoa com mais conhecimentos?

Como tenho me relacionado com algum professor, mestre, guru? Ou nesse papel professoral?

Sigo minhas intuições ou duvido muito da minha fé e da religiosidade?

Número 8

Caso o Número 8 apareça repetido na sequência de uma hora igual (como no caso de 08h08) ou como resultado da soma de alguma sequência numérica, valerá a pena se perguntar:

Como tenho buscado me destacar e ser respeitado?

Eu estou me impondo de forma tirânica ou acabo me submetendo passivamente à vontade dos outros?

De que forma estou lidando com o dinheiro? Estou administrando bem minhas finanças, me endividando ou sendo muito "pão duro"?

Será que preciso melhorar minha relação com meu chefe, meu patrão ou outra figura de autoridade?

Sinto-me merecedor do sucesso e da abundância material?

Número 9

Caso o Número 9 apareça repetido na sequência de uma hora igual (como no caso de 09h09) ou como resultado da soma de alguma sequência numérica, valerá a pena se perguntar:

Em que preciso colocar um ponto final? Qual pendência é necessária ser finalizada?

Quais tarefas necessito concluir?

Estou chegando ao fim de um ciclo? E conseguindo me abrir para o nascimento do novo?

Será que estou bastante apegado a uma relação, situação ou atividade? Como posso desenvolver o desprendimento?

Chegou a hora de doar algumas roupas que não uso mais ou desapegar de alguns objetivos?

Yubertson Miranda

Yubertson Miranda é numerólogo, astrólogo e tarólogo e é graduado em Filosofia. Ama encontrar significado nos eventos do dia a dia. É autor das análises numerológicas do Personare.

