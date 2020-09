Previsões para a Lua Nova em Virgem

Cada lunação atinge algum setor no nosso mapa natal, e esta vai ser uma das novidades desta previsão para a Lua Nova em Virgem, com uma seção específica sobre como a lunação atua para os 12 Ascendentes.

Coletivamente, este mês que começa com a Lua Nova em Virgem pode destacar organizações, regramentos e enxugamento no lar.

Também pode haver aumento geral de agressividade, o que vai pedir mais habilidade na área dos relacionamentos, que também pode ter mais impaciência (rupturas, pedidos de divórcio e maior busca de estímulo podem ocorrer).

A Lua Nova em Virgem começa às 8h de 17/9 e o mapa gerado no início desta lunação indica que o mês pode ser muito bom para terapias, meditação e contato com a espiritualidade.

Sendo um período mais virginiano, temas ligados à saúde pode ganhar mais importância. Também há mais chance de brilho, destaque, elogios e reconhecimento no plano profissional.

A Lua Nova em Virgem na sua vida

Nesta lunação, você pode ter de lidar com organizações, questões práticas, discernimento, racionalidade, detalhes, temáticas ligadas a saúde. Todos são assuntos regidos por Virgem. Do lado mais pesado, é preciso se precaver com excesso de criticismo, seu e/ou do outro, detalhismo.

Entenda que é importante saber que área da sua vida pode ser mais ativada pela Lua Nova. Para isso, você pode ver o seu Horóscopo Personalizado, que traz as previsões para a sua vida baseadas no seu mapa astral. Veja o exemplo a seguir:

Neste caso, a pessoa poderá sentir as tendências da Lua Nova em Virgem descritas neste artigo com mais força nos assuntos da casa 12 (entenda as casas astrológicas aqui).

Outra maneira de entender as previsões desta lunação é pelo seu Ascendente (veja o seu signo Ascendente aqui). Use a intuição e a criatividade para mesclar os significados de Virgem com as temáticas próprias do seu Ascendente neste mês.

No final da lunação, próximo do dia 16/10, releia e veja como se saiu nos assuntos com que o seu Ascendente lidou neste mês.

Lua Nova para quem tem Ascendente em Áries: mês de muito trabalho, com aperfeiçoamentos e tarefas para desempenhar. Os cuidados com a saúde estão com sinal verde. É um bom mês para marcar consultas e realizar exames. E vale melhorar a alimentação, saúde e rotina.

Lua Nova para quem tem Ascendente em Touro: se você é pai/mãe, pode ter um olhar mais especial para seus filhos. Seu lazer também pode estar em destaque nesta Lua Nova em Virgem. E é um mês para focar mais em amor (estando ou não em um relacionamento), prazer e gratificação pessoal.

Lua Nova para quem tem Ascendente em Gêmeos: o foco pode estar na sua família, vida pessoal, casa, lar, bem como ter um tempo para si mesmo e para os seus. Você pode curtir um pouco a sua privacidade. Assuntos emocionais podem emergir mais. Questões imobiliárias podem surgir.

Lua Nova para quem tem Ascendente em Câncer: mês bastante baseado em comunicações, ideias e trocas. Plano mental muito ativo, favorecendo escrever, falar, dar cursos ou participar deles. Importância também em temas ligados a vizinhança, circulação, viagens curtas e também contato com parentes.

Lua Nova para quem tem Ascendente em Leão: os assuntos práticos e financeiros podem ficar realçados, como ganhar e gastar dinheiro. Se você é autônomo ou depende de comissão, pode focar em como ter mais clientes. Se você tem um emprego, pode se mobilizar sobre como gerar melhores resultados.

Lua Nova para quem tem Ascendente em Virgem: este mês pode marcar um momento muito seu, relativo a sua própria individualidade, sobre a qual você tende a ter mais clareza. Podem surgir perguntas como quem é você, o que você quer, para onde está indo e o que é importante para você. Colocar-se em primeiro lugar e ter tempo para si mesmo vai ser bem importante.

Lua Nova para quem tem Ascendente em Libra: podem ser acionadas suas questões internas, mundo psíquico e espiritual, influências inconscientes. Lidar com o tema da solidão ou de estar na própria companhia. Bem como planejamentos de algo gestado e ações de bastidores.

Lua Nova para quem tem Ascendente em Escorpião: mês pode ter importância de grupos, amigos, amizades, trocas, bem como participação em questões coletivas. Bastante focado em projetos para o futuro, seja com ideias ou execução.

Lua Nova para quem tem Ascendente em Sagitário: total gás no âmbito profissional, projeção, com muito mais chance de destaque. Temáticas ligadas a objetivos maiores, realizações e vocação. A Casa tocada pela lunação rege um dos pais, podendo trazer acontecimentos para eles.

Lua Nova para quem tem Ascendente em Capricórnio: tende a haver ativações ligadas a ensino à distância, especializações, estudos. Ou então questões filosóficas e de ampliação de visão. E um terceiro grupo são as aspirações, bem como viagens e contatos com o Exterior.

Lua Nova para quem tem Ascendente em Aquário: podem surgir temáticas ligadas ao dinheiro do outro ou dinheiro em sociedade com outras pessoas. Além disso, questões ligadas à sexualidade, aos sentimentos profundos, à intimidade, às cirurgias, finais de ciclo, renascimentos, crises ou transformações podem ter mais espaço em sua vida nesta lunação.

Lua Nova para quem tem Ascendente em Peixes: parcerias e relações poderão estar em destaque nesta lunação na sua vida. Este mês pode ser bem relacional para este Ascendente. Para quem é comprometido, também pode haver fatos e projetos novos para o parceiro e/ou para a própria parceria.

Previsões coletivas da Lua Nova em Virgem

No mapa da Lua Nova em Virgem, o Ascendente cai no último grau de Libra. Isso pode colocar importância e foco, neste mês, nos relacionamentos e também na forma como nos relacionamos. Para muitas pessoas, temas afetivos poderão estar em destaque, bem como questões de parceria.

Há tendência de que alguns desafios estejam relacionados a esse tema. Entenda nas previsões coletivas para a Lua Nova em Virgem.

Temas de Virgem: saúde, trabalho e questões práticas

A lunação virginiana destaca os assuntos deste signo, como trabalho, saúde, organização, rotina, alimentação. Enfim, a forma como funcionamos no mundo real. Além disso, sendo um signo muito prático, do elemento Terra, pode ser a hora de colocar a mão na massa para ter atitudes mais práticas, eficientes e efetivas nas tarefas e no trabalho.

Claro que eventualmente isso tenha alguns obstáculos, pois nem sempre estamos bem dispostos, mas a ideia geral vai ser essa. Virgem também favorece assuntos como cuidar da saúde e da alimentação.

Importante: dê melhor gestão ao mundo interno

A Lua Nova em Virgem cai na Casa 12 do mapa, o que sugere algumas complexidades. Entenda o que pode acontecer nessa lunação, lembrando que você não precisa vivenciar todas as que estão aí, ok?

Para algumas pessoas, muito trabalho de bastidores, envolvendo detalhes, como desenvolver tarefas meticulosas.

Um trígono do Sol e Lua com Saturno e Plutão traz boas doses de determinação e afinco, com motivação e clareza de resolver o que for preciso.

Pode ser que algumas questões estejam sendo mais planejadas e gestadas do que efetivamente realizadas.

Para algumas pessoas, pode aumentar o desejo de “ficar na delas” e se expor menos ao mundo.

Aumento de sensibilidade que pode disparar problemas de fundo emocional. Se for o seu caso, é hora de fazer um mergulho para dentro para entender o que está acontecendo.

Quando o Sol e Lua estão nesse posicionamento pode aumentar, coletivamente, os casos de depressão. Se for o seu caso, se estiver se sentindo perdido ou desmotivado, procure ajuda. Terapia pode auxiliar a colocar em perspectiva as suas questões, pensamentos e sensações. Algumas podem precisar de medicação, também.

Excelente tempo para meditação, práticas espirituais e conexão com o inconsciente e com o plano espiritual. Que tal incluir algo do tipo na sua rotina? Aqui no Personare, você pode acompanhar as meditações guiadas ao vivo no nosso YouTube.

Algumas pessoas podem ter debilidade física, já que a Casa 12 também pode estar associada a doenças e internações. Pode não acontecer com você, mas com uma pessoa querida.

Chance de precisar ajudar ou ser ajudado. Solidariedade vai ser um fator-chave nesta lunação.

Em termos de pandemia, mesmo que médias móveis de óbito caiam, o Sol e a Lua estarão se afastando de uma oposição com Netuno (pior seria se estivessem se aproximando da oposição), o que diz que ainda temos grande potencial de contaminação.

Além disso, é um mês em que muitas pessoas podem ser vitimizadas por algum tipo de evento, como, por exemplo, enchentes ou outro tipo de fragilidade que envolva muitas pessoas.

Casa e vida familiar: momento de regramento e revisão

O trio de planetas que caracterizou 2020, Júpiter, Saturno e Plutão, ocupa a Casa 4 do Mapa da Lua Nova em Virgem. Isso pode indicar várias coisas, dependendo da circunstância de cada um:

“Colocar a Casa em ordem”, seja em termos de despesas ou até de dinâmica de funcionamento do lar. Tende a haver mais cobrança.

Além disso, muitas pessoas que perderam emprego ou tiveram redução salarial por conta da pandemia podem precisar fazer corte de gastos, como é o caso da devolução de um imóvel alugado para voltar a morar com os pais.

Potencial de perda de entes queridos já fragilizados.

Bom período para limpezas e ordenamentos dentro de casa, como doar o que não serve mais, organizar armários.

Colocar um ponto final em sentimentos e histórias também é algo possível.

O mês pode destacar um alto número de separações para casais que não vão bem.

Potencial de surgirem reformas emergenciais em imóveis.

O posicionamento pode ser complicado para fenômenos da natureza que acabam tendo um efeito destruidor, como incêndios ou fortes chuvas.

Relações: potencial de separações e desentendimentos

Na Casa 7, que fala das relações, dois planetas estimulantes, mas também radicais: Urano e Marte.

Urano na Casa 7 busca estímulo, novidade e espaço nos relacionamentos. Pode trazer parcerias e contatos novos, inclusive no âmbito afetivo para solteiras e solteiros (embora nem sempre se garanta a durabilidade deles).

Mas também gera o famoso efeito “a última gota d´água no copo”, que é a vontade de romper relações que não vão indo bem, que estejam sendo, de alguma forma, opressivas, o que Urano detesta.

Se é o seu caso, você ou a pessoa parceira (ou ambos) podem ficar impacientes. Além disso, os comportamentos controladores, cobradores e obsessivos não vão cair bem agora. Este é um mês, inclusive, de rupturas tidas como inesperadas.

O já impaciente Marte também está na Casa 7, com grande destaque. Do lado positivo, ocasiona dinamismo e formação de novas em parcerias, mesmo que de curto prazo.

Como Marte faz uma tensão com Saturno, pode ser um período em que as tarefas sejam mais custosas ou trabalhosas, seja por que motivo for (exemplo: ter de fazer no celular uma tarefa que você faria no computador, por este último ter pifado). Mas isso não vai impedir a realização.

Marte também pode dar um tom mais direto aos relacionamentos, algo “é ou não é”, que pode ser interessante para quem prefere algo desta natureza.

Também pode ser um indicador de libido para relações afetivas, embora concorra com Saturno, o que pode gerar algum tipo de empecilho, obstáculo ou cansaço.

Marte, neste mapa de lunação, vai estar angular (uma posição de muito destaque astrológico), o que pede gestão da energia, da raiva e da assertividade. Que tal fazer algum tipo de atividade física?

Mas e o lado complicado de Marte: a menor paciência? Mais pessoas podem ser agressivas, provocadoras, impositivas, espaçosas, com pavio curto. Também podem surgir disputas ou diferenças a serem resolvidas.

Como Marte faz contato com Saturno, o ideal seria tentar mesclar firmeza com maturidade, ao invés de comportamentos birrentos e agressivos. No seu melhor uso, Marte na Casa 7 pode trazer a necessidade de se posicionar e colocar limites, mas sempre pode-se tentar encontrar uma via mais inteligente para fazer isso.

Marte na Casa 7 eventualmente também pode indicar uma outra pessoa (parceiro, sócio, cônjuge, etc) muito ocupada ou lidando com problemas, como questões familiares.

Dica preciosa para Marte retrógrado na Casa 7: tenha respeito com as pessoas, pois a época é inflamável. Não saia impondo, mandando ou atacando. A Casa 7 é território de habilidade e negociação, atitudes que surtem mais resultado do que já partir para a briga.

Destaque na carreira profissional

Vênus na Casa 10 em Leão no Mapa da Lua Nova em Virgem pode trazer algum momento (ou até mais de um) de destaque, de ser elogiado, agradar ou ter algum sucesso.

Talvez uma ação sua consiga muitos comentários positivos. Além disso, se você quer brilhar, algo leonino, se exponha. As chances de conseguir isso são muito boas!

Como Vênus tem a ver com vendas, essa área pode se movimentar. Porém, quem vai comprar algo esta lunação precisa ter cuidado, pois há tendência ao impulso, e a itens adquiridos serem mais uma questão do momento do que algo duradouro.

Algumas pessoas também tendem a querer mexer na aparência, e vale a mesma ideia. Por exemplo, nem sempre uma tatuagem escolhida reflete a sua essência, sendo mais fruto de uma moda momentânea.

Relacionamentos: elogie, coloque estímulo e conquiste

Relacionamentos afetivos, tema natural de Vênus, pedem um pouco mais de estímulo neste mês. Nas paqueras, elogie e envolva mais o outro. Nas relações existentes, além de promover surpresas, evite atitudes mais controladoras e possessivas, que podem gerar grandes desentendimentos.

Bom momento para terapias

Netuno na Casa 6 pode favorecer as terapias alternativas e relaxantes. Esta é uma lunação, como já foi dito, com um misto de abertura ao mundo físico, mas também espiritual. Na casa da rotina e da saúde, Netuno também pode indicar o valor de dormir bem e relaxar depois de uma rotina mais puxada.

Mercúrio na Casa 12 e o lado bom de olhar para dentro

A Casa 12 vai estar muito evidenciada nesta lunação. E tudo vai depender de como vamos utilizá-la. Se não for bem, encucações, fantasias, medos e confusão podem aumentar, assim como a disseminação de fofocas e comentários que não ajudam.

Porém, bem usada a Casa 12 indica a possibilidade de reflexão, especialmente ligada a padrões inconscientes que repetimos.

Uma Casa 12 cheia, com Mercúrio, o planeta do pensamento, em Libra, o signo dos relacionamentos, permite olhar melhor para este tipo de questão, e entender melhor suas relações afetivas. O mês é bem terapêutico para este tipo de consulta ou trabalho!

Cuidando com excesso de expectativas

Mercúrio faz uma quadratura com Júpiter. No plano prático, fique atento a promessas excessivas, que podem não ser cumpridas. Ou com os seus próprios exageros mentais. Júpiter na Casa 3 pode indicar otimismo saudável para lidar com problemas, mas também expectativas irrealistas e exageradas.

Como as previsões para a Lua Nova são feitas?

A Lua Nova gera um Mapa Astral, que é feito para a capital do país, com inclinações gerais que vão funcionar para quem tem nacionamento brasileira (mesmo que more em outro país) por cerca de um mês, período denominado de lunação. Este Mapa é interpretado e nos fornece pistas sobre o que vai emergir coletivamente.

Como em qualquer estudo astrológico, se fala em um leque de possibilidades, e, eventualmente, algo se manifesta mais diretamente para você e outro potencial para outra pessoa, ou vive-se os potenciais de forma diferentes, já que os posicionamentos astrológicos têm mais de um significado.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski mora no RJ e dá consultas astrológica-terapêuticas pessoalmente ou à distância, focando no que o céu tem a dizer, mas também no que o livre arbítrio pode fazer.

