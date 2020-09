Características de Libra: Tudo sobre o signo

O signo de Libra é o sétimo do Zodíaco, e faz jus a seu símbolo. Mais do que um julgamento, a balança traz consigo a ideia de equilíbrio, de medida e de neutralização de forças contrárias. Neste artigo, vamos falar sobre as características de libra.

O signo de Libra é o escolhido para os felizardos que nasceram entre os dias 23 de setembro e 22 de outubro.

O signo de Libra é regido por Vênus. Por isso foi isso presenteado com os dons da gentileza e conciliação. Os librianos realmente podem comprometer a sua personalidade e se esforçam muito para manter a paz.

Elemento: Ar

Planeta regente: Vênus

Cores: Rosa, Salmão, Verde-água, azul-claro, tons pastéis.

Flores e aromas: Crisântemo, Orquídea, Lírio, Malva Rosa, Azaleia Rosada, Almíscar, Cravo, Rosa, Jasmim, Lótus, Sândalo, Gerânio Rosa e Rosa Mosqueta.

Pedras: Esmeralda, Safira clara, Água-marinha, Turmalina Rosa, Pérola, Corais, Citrino Laranja, Quartzo Rosa, Quartzo Fumê e Jade.

SIGNO DE LIBRA: DATA

23 de setembro a 22 de outubro (O dia em que um signo inicia ou termina pode sofrer variações anualmente. Entenda aqui )

) Em 2020, o Sol entra em Libra em 22 de setembro, às 10h30min.

O SIGNO DE LIBRA NO AMOR

As pessoas do signo de Libra podem ser a melhor dos melhores como parceira. Libra é o signo típico do casamento, porém, saiba muito bem o que quer.

Os librianos exigem maturidade de seus parceiros. Diga sim a um libriano e a felicidade estará com você. A conexão com o seu parceiro pode ser considerada mística.

A pessoa do signo de Libra é um amante devoto, tolerante aos erros de seu parceiro e está sempre em busca de um relacionamento onde exista reciprocidade e respeito.

PERSONALIDADE DO SIGNO DE LIBRA

Das principais características de Libra, equilíbrio é a palavra-chave. Nada de violência ou crueldade. As pessoas do signo de Libra estão sempre querendo manter todos os aspectos de sua vida em perfeita harmonia e equilíbrio.

Quer enlouquecer um libriano? Gere conflitos. Eles têm pavor. Fazem o impossível e o possível pela paz, e quando percebem que não estão conseguindo, oscilam entre a gentileza e grosseira.

O libriano sempre tenta entender o ponto de vista da outra pessoa. É sempre requisitado por seus amigos e adora uma boa conversa.

Exala charme e elegância. O lado negativo é que o libriano pode ser superficial, leviano e tímido demais. Pode ser indeciso e mudar de opinião a cada três dias.

As pessoas do signo de Libra detestam infantilidade, injustiça e desrespeito.

A AMIZADE DE LIBRA

Os librianos estão sempre dispostos para qualquer festa. Amam beleza, luxo e bom gosto. As pessoas do signo de Libra também são leais e se interessam muito pela vida do próximo.

Elas nunca criam situações embaraçosas. Se isso acontece, os librianos são os primeiros a tentar conciliar.

ASCENDENTE EM LIBRA

Quem tem ascendente em Libra costuma ter personalidade bastante carismática e atenta às necessidades alheias. Geralmente são pessoas solícitas, que gostam de ajudar os outros e reunir os amigos.

Seu senso de justiça também é bastante aflorado. As pessoas com ascendente em Libra podem ser um pouco narcisistas e sua visão romantizada da vida costuma ser mais marcante do que a de pessoas com sol no signo de Libra.

No artigo abaixo você confere as características de Libra no Ascendente:

Todo mundo tem Libra no Mapa Astral

No vídeo a seguir, a astróloga Maria Eugênia de Castro explica o significado do signo de Libra no Mapa Astral:

