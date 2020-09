Cromoterapia na pandemia: como as cores para máscaras podem te ajudar

As máscaras passaram a fazer parte do nosso dia a dia durante a pandemia e vieram para ficar – pelo menos por um tempo. Por que não aproveitar esse novo acessório para usufruir da energia das cores para máscaras e trazer os benefícios da cromoterapia na pandemia?

De acordo com os conceitos da Cromoterapia, cada cor tem sua função e atua no nosso corpo, mente e emoções, equilibrando e fortalecendo esses aspectos. Que tal escolher alguma com uma cor para sua máscara que te auxilie a passar com mais tranquilidade pela pandemia?

Cores para máscaras de tecido na pandemia

A base da Cromoterapia são as sete cores do arco-íris – vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, índigo e violeta. Neste texto, quero falar especialmente de quatro delas que podem te ajudar nesse momento.

Máscara de tecido Laranja

Cor quente que traz garra, coragem, e energia. Uma máscara laranja pode te ajudar a não ter medo de enfrentar os desafios diários.

É a cor da determinação e da ousadia, tirando a gente do estado de medo e covardia.

Máscara de tecido Amarela



Uma máscara amarela pode tornar o look mais inusitado, trazendo alegria para o seu dia a dia.

É a cor que representa a mente, a sabedoria, a lógica e a razão.

Sendo assim, aumenta a capacidade de concentração, clareia os pensamentos e organiza as ideias.

Máscara de tecido Azul

A máscara azul traz ar de tranquilidade, ajuda a controlar sua ansiedade e pode te aproxima mais das pessoas, mesmo com distanciamento social.

Azul é a cor da calma, que relaxa a mente e, consequentemente, o corpo, nos ajudando a resgatar nossa fé.

Máscara de tecido Verde

Além de ser a cor de 2020, o verde traz equilíbrio e serenidade para saber lidar com seus desafios.

Uma máscara verde pode ajudar a manter o bom funcionamento do corpo, trazendo equilíbrio e bem-estar. Também pode deixar mais centrados, harmonizando físico e mente.

Dicas para uso da máscara de tecido

Além de te ajudar na escolha da cor das suas máscaras, quero dar algumas dicas para fazer com que esse acessório seja menos prejudicial a você.

Como lavar a máscara de tecido

Quando chego em casa, eu coloco de molho por 30 minutos em água com 2 gotinhas do óleo essencial de tea tree ou melaleuca. Depois, eu lavo com sabão de coco, que é o mais indicado para não estragar tanto o tecido e conservar melhor a máscara e não ter perigo de dar alguma alergia.

Que produtos usar na máscara de tecido: como a máscara é um acessório que fica muito em contato com a pele do rosto, dependendo do produto que se usa para lavar, acaba prejudicando sua pele, principalmente as mais sensíveis. Prefira sempre sabonetes mais neutros no caso de não ter ou não gostar do sabão de coco.

como a máscara é um acessório que fica muito em contato com a pele do rosto, dependendo do produto que se usa para lavar, acaba prejudicando sua pele, principalmente as mais sensíveis. Prefira sempre sabonetes mais neutros no caso de não ter ou não gostar do sabão de coco. Como secar máscara de tecido: deixe preferencialmente secar no sol e, depois de seca, passe a máscara com ferro bem quente.

deixe preferencialmente secar no sol e, depois de seca, passe a máscara com ferro bem quente. Vida útil da máscara de tecido: segundo algumas amigas artesãs que fazem máscaras de tecido, a vida útil delas é de 30 lavagens.

segundo algumas amigas artesãs que fazem máscaras de tecido, a vida útil delas é de 30 lavagens. Óleo essencial e máscaras de tecido: ao sair de casa, antes de colocar a máscara, pingo 1 gota do óleo essencial de hortelã-pimenta no tecido, isso ajuda a respirar melhor e não se sentir tão sufocada, principalmente se vai ter que ficar muito tempo na rua.

Além de nos proteger do vírus, vamos aproveitar os benefícios das cores e dos óleos essenciais, que podem ser parceiros nesse momento que passamos.

Lembrando que o uso dos óleos essenciais sempre devem ser feitos com acompanhamento de um aromaterapeuta, que é o profissional que pode ajudar você nas suas questões.

E não se esqueça de sempre se cuidar e só sair de casa se for realmente necessário.

Solange Lima

Terapeuta holística e numeróloga. Utiliza técnicas como Florais, Aromaterapia, Cromoterapia, Shiatsu, Reflexologia e Reiki. Realiza atendimentos em São Paulo.

[email protected]